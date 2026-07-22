- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
669
盈利交易:
402 (60.08%)
亏损交易:
267 (39.91%)
最好交易:
136.98 USD
最差交易:
-45.94 USD
毛利:
2 917.81 USD (295 186 pips)
毛利亏损:
-2 287.08 USD (204 512 pips)
最大连续赢利:
18 (184.97 USD)
最大连续盈利:
248.29 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
46.08%
最大入金加载:
10.03%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.63
长期交易:
402 (60.09%)
短期交易:
267 (39.91%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
7.26 USD
平均损失:
-8.57 USD
最大连续失误:
9 (-187.93 USD)
最大连续亏损:
-187.93 USD (9)
每月增长:
52.93%
年度预测:
642.27%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
84.22 USD
最大值:
239.59 USD (19.60%)
相对跌幅:
结余:
25.94% (220.03 USD)
净值:
20.13% (182.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|477
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|33
|EURGBP
|23
|USDCAD
|21
|NZDCAD
|13
|EURUSD
|11
|GBPAUD
|8
|GBPNZD
|7
|EURNZD
|5
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|4
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|3
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|642
|AUDCAD
|15
|GBPUSD
|14
|EURGBP
|-39
|USDCAD
|-27
|NZDCAD
|32
|EURUSD
|3
|GBPAUD
|42
|GBPNZD
|-25
|EURNZD
|4
|AUDUSD
|13
|CADCHF
|-43
|USDJPY
|-6
|EURAUD
|7
|AUDNZD
|-17
|USDCHF
|8
|GBPCHF
|-17
|NZDJPY
|6
|GBPCAD
|7
|AUDJPY
|9
|EURJPY
|-10
|NZDUSD
|8
|GBPJPY
|5
|CADJPY
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|67K
|AUDCAD
|6.2K
|GBPUSD
|4.5K
|EURGBP
|-12
|USDCAD
|-434
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|4.8K
|EURUSD
|901
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|6K
|GBPNZD
|-1.7K
|EURNZD
|1.3K
|AUDUSD
|1.1K
|CADCHF
|-1.7K
|USDJPY
|-319
|EURAUD
|829
|AUDNZD
|-1.5K
|USDCHF
|659
|GBPCHF
|-693
|NZDJPY
|910
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|1.1K
|AUDJPY
|1.5K
|EURJPY
|-752
|NZDUSD
|402
|GBPJPY
|436
|CADJPY
|-30
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +136.98 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +184.97 USD
最大连续亏损: -187.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.55 × 20
|
VTMarkets-Live 6
|1.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|7.23 × 35
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
94%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
18
92%
669
60%
46%
1.27
0.94
USD
USD
26%
1:500