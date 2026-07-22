信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MultiGold
Joe Joe Mark

MultiGold

Joe Joe Mark
Joe Joe Mark

Joe Joe Mark

0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 94%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
669
盈利交易:
402 (60.08%)
亏损交易:
267 (39.91%)
最好交易:
136.98 USD
最差交易:
-45.94 USD
毛利:
2 917.81 USD (295 186 pips)
毛利亏损:
-2 287.08 USD (204 512 pips)
最大连续赢利:
18 (184.97 USD)
最大连续盈利:
248.29 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
46.08%
最大入金加载:
10.03%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.63
长期交易:
402 (60.09%)
短期交易:
267 (39.91%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
7.26 USD
平均损失:
-8.57 USD
最大连续失误:
9 (-187.93 USD)
最大连续亏损:
-187.93 USD (9)
每月增长:
52.93%
年度预测:
642.27%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
84.22 USD
最大值:
239.59 USD (19.60%)
相对跌幅:
结余:
25.94% (220.03 USD)
净值:
20.13% (182.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 477
AUDCAD 40
GBPUSD 33
EURGBP 23
USDCAD 21
NZDCAD 13
EURUSD 11
GBPAUD 8
GBPNZD 7
EURNZD 5
AUDUSD 4
CADCHF 4
USDJPY 3
EURAUD 3
AUDNZD 3
USDCHF 2
GBPCHF 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
NZDUSD 1
GBPJPY 1
CADJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 642
AUDCAD 15
GBPUSD 14
EURGBP -39
USDCAD -27
NZDCAD 32
EURUSD 3
GBPAUD 42
GBPNZD -25
EURNZD 4
AUDUSD 13
CADCHF -43
USDJPY -6
EURAUD 7
AUDNZD -17
USDCHF 8
GBPCHF -17
NZDJPY 6
GBPCAD 7
AUDJPY 9
EURJPY -10
NZDUSD 8
GBPJPY 5
CADJPY -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 67K
AUDCAD 6.2K
GBPUSD 4.5K
EURGBP -12
USDCAD -434
NZDCAD 4.8K
EURUSD 901
GBPAUD 6K
GBPNZD -1.7K
EURNZD 1.3K
AUDUSD 1.1K
CADCHF -1.7K
USDJPY -319
EURAUD 829
AUDNZD -1.5K
USDCHF 659
GBPCHF -693
NZDJPY 910
GBPCAD 1.1K
AUDJPY 1.5K
EURJPY -752
NZDUSD 402
GBPJPY 436
CADJPY -30
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +136.98 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +184.97 USD
最大连续亏损: -187.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.55 × 20
VTMarkets-Live 6
1.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
7.23 × 35
TickmillUK-Live
7.31 × 83
Top1Group-Live
7.63 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
15 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.10 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 06:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 17:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MultiGold
每月30 USD
94%
0
0
USD
1.2K
USD
18
92%
669
60%
46%
1.27
0.94
USD
26%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载