Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillUK-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 0.09 × 11 Darwinex-Live 0.33 × 159 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.50 × 2 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.70 × 139 BCS5-Real 1.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 1.50 × 4 PrimeCodex-MT5 1.70 × 83 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.09 × 22 KuberaCapitalMarkets-Server 2.50 × 16 EBCFinancialGroupKY-Live01 3.33 × 3 Headway-Real 3.40 × 15 AdmiralMarkets-Live 4.33 × 27 Ava-Real 1-MT5 4.50 × 2 Binary.com-Server 5.67 × 6 FxPro-MT5 6.00 × 1 SCFMLimited-Live2 7.43 × 7 FBS-Real 7.67 × 3 FXOpen-MT5 9.25 × 4 XMTrading-MT5 3 9.54 × 52 еще 2... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика