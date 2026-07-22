- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
18 (94.73%)
Убыточных трейдов:
1 (5.26%)
Лучший трейд:
447.38 USD
Худший трейд:
-1 595.99 USD
Общая прибыль:
4 188.18 USD (5 259 pips)
Общий убыток:
-1 671.75 USD (1 361 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (3 740.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 740.80 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
27.57%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
8 (42.11%)
Коротких трейдов:
11 (57.89%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
132.44 USD
Средняя прибыль:
232.68 USD
Средний убыток:
-1 671.75 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1 595.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 595.99 USD (1)
Прирост в месяц:
2.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.20 USD
Максимальная:
1 598.49 USD (1.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.54% (1 598.49 USD)
По эквити:
3.61% (3 745.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|EURJPY
|3
|USDCAD
|3
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|2K
|EURJPY
|871
|USDCAD
|865
|USDCHF
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|2.1K
|EURJPY
|1.4K
|USDCAD
|1.4K
|USDCHF
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +447.38 USD
Худший трейд: -1 596 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 740.80 USD
Макс. убыток в серии: -1 595.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.33 × 159
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.50 × 2
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.70 × 139
|
BCS5-Real
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.70 × 83
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.09 × 22
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.50 × 16
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.33 × 3
|
Headway-Real
|3.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|4.33 × 27
|
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
FBS-Real
|7.67 × 3
|
FXOpen-MT5
|9.25 × 4
|
XMTrading-MT5 3
|9.54 × 52
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
3
100%
19
94%
100%
2.50
132.44
USD
USD
4%
1:200