- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
21 (95.45%)
亏损交易:
1 (4.55%)
最好交易:
447.38 USD
最差交易:
-1 595.99 USD
毛利:
4 924.64 USD (6 083 pips)
毛利亏损:
-1 676.75 USD (1 361 pips)
最大连续赢利:
17 (3 740.80 USD)
最大连续盈利:
3 740.80 USD (17)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.57%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.03
长期交易:
9 (40.91%)
短期交易:
13 (59.09%)
利润因子:
2.94
预期回报:
147.63 USD
平均利润:
234.51 USD
平均损失:
-1 676.75 USD
最大连续失误:
1 (-1 595.99 USD)
最大连续亏损:
-1 595.99 USD (1)
每月增长:
3.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.20 USD
最大值:
1 598.49 USD (1.54%)
相对跌幅:
结余:
1.54% (1 598.49 USD)
净值:
3.61% (3 745.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|2K
|USDCAD
|1.2K
|USDCHF
|-886
|EURJPY
|871
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|2.1K
|USDCAD
|2K
|USDCHF
|-807
|EURJPY
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +447.38 USD
最差交易: -1 596 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3 740.80 USD
最大连续亏损: -1 595.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.33 × 159
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.50 × 2
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.70 × 139
|
BCS5-Real
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.70 × 83
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.09 × 22
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.50 × 16
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.33 × 3
|
Headway-Real
|3.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|4.33 × 27
|
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FxPro-MT5
|6.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
FBS-Real
|7.67 × 3
|
FXOpen-MT5
|9.25 × 4
|
XMTrading-MT5 3
|9.54 × 52
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
3%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
3
100%
22
95%
100%
2.93
147.63
USD
USD
4%
1:200