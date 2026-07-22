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- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Active FTMO Challenge ($10k Swing Account)
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Pair Focus: FX Majors (AUDCAD, etc.)
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Win Rate: 69%+ | Profit Factor: 2.28
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Risk Control: Strictly compliant with FTMO drawdown rules ($500 daily loss limit). Low risk per trade.
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Goal: Low drawdown & steady equity growth.
Compatibility & Trade Execution:
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Suitable for Any Account: Compatible with any broker, personal live accounts, prop firm accounts (e.g., FTMO), or demo accounts.
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Capital & Risk Advice: Designed with strict risk parameters. Recommended minimum deposit is $500. Please set your copy ratio according to your own risk appetite.
**No Martingale, No Grid, Hard Stop-Loss on every trade.*
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