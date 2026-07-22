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Tze Ching Abraham Ho

FMO Prop Challenge Pass

Tze Ching Abraham Ho
Tze Ching Abraham Ho

Tze Ching Abraham Ho

Professional Forex Swing Trader focusing on strict drawdown control and steady capital growth. Managing FTMO challenge accounts with no martingale and no grid strategies.
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
FTMO-Server2
1:30
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
17 (62.96%)
Убыточных трейдов:
10 (37.04%)
Лучший трейд:
5.16 USD
Худший трейд:
-3.56 USD
Общая прибыль:
27.01 USD (3 004 pips)
Общий убыток:
-14.29 USD (1 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.30 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
67.10%
Макс. загрузка депозита:
0.94%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.14
Длинных трейдов:
12 (44.44%)
Коротких трейдов:
15 (55.56%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
1.59 USD
Средний убыток:
-1.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.05 USD (2)
Прирост в месяц:
0.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 USD
Максимальная:
4.05 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (3.40 USD)
По эквити:
0.11% (11.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.16 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.60 USD
Макс. убыток в серии: -4.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Active FTMO Challenge ($10k Swing Account)

  • Pair Focus: FX Majors (AUDCAD, etc.)

  • Win Rate: 69%+ | Profit Factor: 2.28

  • Risk Control: Strictly compliant with FTMO drawdown rules ($500 daily loss limit). Low risk per trade.

  • Goal: Low drawdown & steady equity growth.


    Compatibility & Trade Execution:

  • Suitable for Any Account: Compatible with any broker, personal live accounts, prop firm accounts (e.g., FTMO), or demo accounts.

  • Capital & Risk Advice: Designed with strict risk parameters. Recommended minimum deposit is $500. Please set your copy ratio according to your own risk appetite.
    **No Martingale, No Grid, Hard Stop-Loss on every trade.*






































































































































Нет отзывов
2026.07.22 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FMO Prop Challenge Pass
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
10K
USD
6
100%
27
62%
67%
1.89
0.47
USD
0%
1:30
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.