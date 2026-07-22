- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
18 (64.28%)
亏损交易:
10 (35.71%)
最好交易:
5.16 USD
最差交易:
-3.56 USD
毛利:
27.74 USD (3 112 pips)
毛利亏损:
-14.29 USD (1 876 pips)
最大连续赢利:
5 (4.60 USD)
最大连续盈利:
6.30 USD (4)
夏普比率:
0.25
交易活动:
68.11%
最大入金加载:
0.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.32
长期交易:
13 (46.43%)
短期交易:
15 (53.57%)
利润因子:
1.94
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
-1.43 USD
最大连续失误:
2 (-4.05 USD)
最大连续亏损:
-4.05 USD (2)
每月增长:
0.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
4.05 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.03% (3.40 USD)
净值:
0.11% (11.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.16 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.60 USD
最大连续亏损: -4.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Active FTMO Challenge ($10k Swing Account)
-
Pair Focus: FX Majors (AUDCAD, etc.)
-
Win Rate: 69%+ | Profit Factor: 2.28
-
Risk Control: Strictly compliant with FTMO drawdown rules ($500 daily loss limit). Low risk per trade.
-
Goal: Low drawdown & steady equity growth.
Compatibility & Trade Execution:
-
Suitable for Any Account: Compatible with any broker, personal live accounts, prop firm accounts (e.g., FTMO), or demo accounts.
-
Capital & Risk Advice: Designed with strict risk parameters. Recommended minimum deposit is $500. Please set your copy ratio according to your own risk appetite.
**No Martingale, No Grid, Hard Stop-Loss on every trade.*
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
6
100%
28
64%
68%
1.94
0.48
USD
USD
0%
1:30