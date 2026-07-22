信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FMO Prop Challenge Pass
Tze Ching Abraham Ho

FMO Prop Challenge Pass

Tze Ching Abraham Ho
Tze Ching Abraham Ho

Tze Ching Abraham Ho

专业外汇波段交易者，专注于严苛的回撤控制与资金稳健增长。主要运营 FTMO 等自营挑战账户，严格执行无马丁、无网格、每单必带止损的硬核风控策略
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 0%
FTMO-Server2
1:30
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
28
盈利交易:
18 (64.28%)
亏损交易:
10 (35.71%)
最好交易:
5.16 USD
最差交易:
-3.56 USD
毛利:
27.74 USD (3 112 pips)
毛利亏损:
-14.29 USD (1 876 pips)
最大连续赢利:
5 (4.60 USD)
最大连续盈利:
6.30 USD (4)
夏普比率:
0.25
交易活动:
68.11%
最大入金加载:
0.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.32
长期交易:
13 (46.43%)
短期交易:
15 (53.57%)
利润因子:
1.94
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
-1.43 USD
最大连续失误:
2 (-4.05 USD)
最大连续亏损:
-4.05 USD (2)
每月增长:
0.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
4.05 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.03% (3.40 USD)
净值:
0.11% (11.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.16 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.60 USD
最大连续亏损: -4.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Active FTMO Challenge ($10k Swing Account)

  • Pair Focus: FX Majors (AUDCAD, etc.)

  • Win Rate: 69%+ | Profit Factor: 2.28

  • Risk Control: Strictly compliant with FTMO drawdown rules ($500 daily loss limit). Low risk per trade.

  • Goal: Low drawdown & steady equity growth.


    Compatibility & Trade Execution:

  • Suitable for Any Account: Compatible with any broker, personal live accounts, prop firm accounts (e.g., FTMO), or demo accounts.

  • Capital & Risk Advice: Designed with strict risk parameters. Recommended minimum deposit is $500. Please set your copy ratio according to your own risk appetite.
    **No Martingale, No Grid, Hard Stop-Loss on every trade.*






































































































































没有评论
2026.07.22 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FMO Prop Challenge Pass
每月30 USD
0%
0
0
USD
10K
USD
6
100%
28
64%
68%
1.94
0.48
USD
0%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载