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Сигналы / MetaTrader 5 / Dephix DAX USDJPY
Philippe Francis Jules Delporte

Dephix DAX USDJPY

Philippe Francis Jules Delporte
Philippe Francis Jules Delporte

Philippe Francis Jules Delporte

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
30 (81.08%)
Убыточных трейдов:
7 (18.92%)
Лучший трейд:
5.35 EUR
Худший трейд:
-42.54 EUR
Общая прибыль:
88.89 EUR (3 066 pips)
Общий убыток:
-69.25 EUR (6 103 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (35.25 EUR)
Макс. прибыль в серии:
35.25 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
86.59%
Макс. загрузка депозита:
95.92%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
23 (62.16%)
Коротких трейдов:
14 (37.84%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.53 EUR
Средняя прибыль:
2.96 EUR
Средний убыток:
-9.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-12.34 EUR)
Макс. убыток в серии:
-42.54 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.98%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.17 EUR
Максимальная:
42.71 EUR (4.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.01% (42.57 EUR)
По эквити:
8.34% (86.85 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GDAXI 15
FCHI40 14
GBPJPY 4
EURJPY 3
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GDAXI 56
FCHI40 -46
GBPJPY 4
EURJPY 7
USDJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GDAXI 905
FCHI40 -4.1K
GBPJPY 88
EURJPY 71
USDJPY 28
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.35 EUR
Худший трейд: -43 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +35.25 EUR
Макс. убыток в серии: -12.34 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.80 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 1
PrimeCodex-MT5
3.10 × 20
XMGlobal-MT5 2
3.57 × 7
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 19
Darwinex-Live
4.03 × 802
Headway-Real
4.38 × 8
AdmiralMarkets-Live
4.62 × 52
KuberaCapitalMarkets-Server
5.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
Swissquote-Server
7.00 × 8
FBS-Real
7.00 × 3
TickmillUK-Live
9.50 × 2
XMTrading-MT5 3
9.76 × 21
Weltrade-Real
13.75 × 168
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Signal issu de 2 EA DAX et USDJPY
Нет отзывов
2026.08.03 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 13:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.22 15:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.22 15:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.22 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dephix DAX USDJPY
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
1K
EUR
3
35%
37
81%
87%
1.28
0.53
EUR
8%
1:200
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