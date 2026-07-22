Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Real 1-MT5 0.00 × 2 FXOpen-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.33 × 9 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 VantageFXInternational-Live 0.80 × 5 FPMarketsLLC-Live 1.00 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live01 3.00 × 1 PrimeCodex-MT5 3.10 × 20 XMGlobal-MT5 2 3.57 × 7 Pepperstone-MT5-Live01 4.00 × 19 Darwinex-Live 4.03 × 802 Headway-Real 4.38 × 8 AdmiralMarkets-Live 4.62 × 52 KuberaCapitalMarkets-Server 5.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 6.00 × 1 Swissquote-Server 7.00 × 8 FBS-Real 7.00 × 3 TickmillUK-Live 9.50 × 2 XMTrading-MT5 3 9.76 × 21 Weltrade-Real 13.75 × 168 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика