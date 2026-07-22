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Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
30 (81.08%)
Убыточных трейдов:
7 (18.92%)
Лучший трейд:
5.35 EUR
Худший трейд:
-42.54 EUR
Общая прибыль:
88.89 EUR (3 066 pips)
Общий убыток:
-69.25 EUR (6 103 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (35.25 EUR)
Макс. прибыль в серии:
35.25 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
86.59%
Макс. загрузка депозита:
95.92%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
23 (62.16%)
Коротких трейдов:
14 (37.84%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.53 EUR
Средняя прибыль:
2.96 EUR
Средний убыток:
-9.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-12.34 EUR)
Макс. убыток в серии:
-42.54 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.98%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.17 EUR
Максимальная:
42.71 EUR (4.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.01% (42.57 EUR)
По эквити:
8.34% (86.85 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GDAXI
|15
|FCHI40
|14
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GDAXI
|56
|FCHI40
|-46
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|7
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GDAXI
|905
|FCHI40
|-4.1K
|GBPJPY
|88
|EURJPY
|71
|USDJPY
|28
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.35 EUR
Худший трейд: -43 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +35.25 EUR
Макс. убыток в серии: -12.34 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.33 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live
|0.80 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|3.10 × 20
|
XMGlobal-MT5 2
|3.57 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 19
|
Darwinex-Live
|4.03 × 802
|
Headway-Real
|4.38 × 8
|
AdmiralMarkets-Live
|4.62 × 52
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
Swissquote-Server
|7.00 × 8
|
FBS-Real
|7.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|9.50 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|9.76 × 21
|
Weltrade-Real
|13.75 × 168
Signal issu de 2 EA DAX et USDJPY
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
3
35%
37
81%
87%
1.28
0.53
EUR
EUR
8%
1:200