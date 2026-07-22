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Philippe Francis Jules Delporte

Dephix DAX USDJPY

Philippe Francis Jules Delporte
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35 (81.39%)
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8 (18.60%)
最好交易:
5.35 EUR
最差交易:
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毛利:
94.62 EUR (3 664 pips)
毛利亏损:
-70.56 EUR (6 103 pips)
最大连续赢利:
13 (35.25 EUR)
最大连续盈利:
35.25 EUR (13)
夏普比率:
0.11
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最近交易:
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18 小时
采收率:
0.56
长期交易:
29 (67.44%)
短期交易:
14 (32.56%)
利润因子:
1.34
预期回报:
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平均利润:
2.70 EUR
平均损失:
-8.82 EUR
最大连续失误:
3 (-12.34 EUR)
最大连续亏损:
-42.54 EUR (1)
每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
9.68% (98.67 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GDAXI 21
FCHI40 14
GBPJPY 4
EURJPY 3
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GDAXI 61
FCHI40 -46
GBPJPY 4
EURJPY 7
USDJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GDAXI 1.5K
FCHI40 -4.1K
GBPJPY 88
EURJPY 71
USDJPY 28
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
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最好交易: +5.35 EUR
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最大连续赢利: 13
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FXOpen-MT5
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ICMarketsSC-MT5-4
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ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.80 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 1
PrimeCodex-MT5
3.10 × 20
XMGlobal-MT5 2
3.57 × 7
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4.00 × 19
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4.38 × 8
AdmiralMarkets-Live
4.62 × 52
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5.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
Swissquote-Server
7.00 × 8
FBS-Real
7.00 × 3
TickmillUK-Live
9.50 × 2
XMTrading-MT5 3
9.76 × 21
Weltrade-Real
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Signal issu de 2 EA DAX et USDJPY
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2026.08.11 11:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 13:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.22 15:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.22 15:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.22 15:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 15:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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