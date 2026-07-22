- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
35 (81.39%)
亏损交易:
8 (18.60%)
最好交易:
5.35 EUR
最差交易:
-42.54 EUR
毛利:
94.62 EUR (3 664 pips)
毛利亏损:
-70.56 EUR (6 103 pips)
最大连续赢利:
13 (35.25 EUR)
最大连续盈利:
35.25 EUR (13)
夏普比率:
0.11
交易活动:
86.59%
最大入金加载:
95.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.56
长期交易:
29 (67.44%)
短期交易:
14 (32.56%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.56 EUR
平均利润:
2.70 EUR
平均损失:
-8.82 EUR
最大连续失误:
3 (-12.34 EUR)
最大连续亏损:
-42.54 EUR (1)
每月增长:
2.41%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
0.17 EUR
最大值:
42.74 EUR (4.02%)
相对跌幅:
结余:
4.01% (42.57 EUR)
净值:
9.68% (98.67 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GDAXI
|21
|FCHI40
|14
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GDAXI
|61
|FCHI40
|-46
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|7
|USDJPY
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GDAXI
|1.5K
|FCHI40
|-4.1K
|GBPJPY
|88
|EURJPY
|71
|USDJPY
|28
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.35 EUR
最差交易: -43 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +35.25 EUR
最大连续亏损: -12.34 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.33 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live
|0.80 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|3.10 × 20
|
XMGlobal-MT5 2
|3.57 × 7
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 19
|
Darwinex-Live
|4.03 × 802
|
Headway-Real
|4.38 × 8
|
AdmiralMarkets-Live
|4.62 × 52
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
Swissquote-Server
|7.00 × 8
|
FBS-Real
|7.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|9.50 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|9.76 × 21
|
Weltrade-Real
|13.75 × 168
Signal issu de 2 EA DAX et USDJPY
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
3
30%
43
81%
87%
1.34
0.56
EUR
EUR
10%
1:200