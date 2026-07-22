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Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
283 (58.83%)
Убыточных трейдов:
198 (41.16%)
Лучший трейд:
77.62 USD
Худший трейд:
-19.10 USD
Общая прибыль:
828.90 USD (145 798 pips)
Общий убыток:
-581.57 USD (17 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (19.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.62 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
98.36%
Макс. загрузка депозита:
109.19%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
174
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.80
Длинных трейдов:
249 (51.77%)
Коротких трейдов:
232 (48.23%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
2.93 USD
Средний убыток:
-2.94 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-61.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.56 USD (7)
Прирост в месяц:
0.29%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
88.39 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (16.38 USD)
По эквити:
16.09% (16 126.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|351
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|37
|USDCAD
|17
|AUDUSD
|10
|USDCHF
|9
|NZDUSD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|147
|USDJPY
|68
|GBPUSD
|47
|USDCAD
|16
|AUDUSD
|-8
|USDCHF
|13
|NZDUSD
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|799
|USDJPY
|6.8K
|GBPUSD
|3.6K
|USDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|-781
|USDCHF
|1.1K
|NZDUSD
|674
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.62 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +19.69 USD
Макс. убыток в серии: -61.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.20 × 5
|
Darwinex-Live
|0.23 × 1458
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.40 × 15
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 139
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 449
|
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.22 × 27
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.04 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|3.28 × 265
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
4
97%
481
58%
98%
1.42
0.51
USD
USD
16%
1:200