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Jay-ar Esguerra Kimilat

Darwinext

Jay-ar Esguerra Kimilat
Jay-ar Esguerra Kimilat

Jay-ar Esguerra Kimilat

1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
283 (58.83%)
Убыточных трейдов:
198 (41.16%)
Лучший трейд:
77.62 USD
Худший трейд:
-19.10 USD
Общая прибыль:
828.90 USD (145 798 pips)
Общий убыток:
-581.57 USD (17 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (19.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.62 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
98.36%
Макс. загрузка депозита:
109.19%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
174
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.80
Длинных трейдов:
249 (51.77%)
Коротких трейдов:
232 (48.23%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
2.93 USD
Средний убыток:
-2.94 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-61.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.56 USD (7)
Прирост в месяц:
0.29%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
88.39 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (16.38 USD)
По эквити:
16.09% (16 126.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 351
USDJPY 49
GBPUSD 37
USDCAD 17
AUDUSD 10
USDCHF 9
NZDUSD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 147
USDJPY 68
GBPUSD 47
USDCAD 16
AUDUSD -8
USDCHF 13
NZDUSD 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 799
USDJPY 6.8K
GBPUSD 3.6K
USDCAD 1.1K
AUDUSD -781
USDCHF 1.1K
NZDUSD 674
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.62 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +19.69 USD
Макс. убыток в серии: -61.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
FOREX.comCA-Live 532
0.20 × 5
Darwinex-Live
0.23 × 1458
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.40 × 15
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 139
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 3
PrimeCodex-MT5
1.06 × 449
TickmillUK-Live
1.20 × 5
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.04 × 24
AdmiralMarkets-Live
3.28 × 265
еще 16...
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Нет отзывов
2026.08.03 05:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 22:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwinext
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
100K
USD
4
97%
481
58%
98%
1.42
0.51
USD
16%
1:200
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