- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
484
盈利交易:
285 (58.88%)
亏损交易:
199 (41.12%)
最好交易:
77.62 USD
最差交易:
-19.10 USD
毛利:
848.71 USD (147 782 pips)
毛利亏损:
-582.96 USD (17 179 pips)
最大连续赢利:
13 (19.69 USD)
最大连续盈利:
77.62 USD (1)
夏普比率:
0.16
交易活动:
98.36%
最大入金加载:
109.19%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.01
长期交易:
250 (51.65%)
短期交易:
234 (48.35%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
2.98 USD
平均损失:
-2.93 USD
最大连续失误:
7 (-61.56 USD)
最大连续亏损:
-61.56 USD (7)
每月增长:
0.31%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
88.39 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.02% (16.38 USD)
净值:
16.09% (16 126.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|351
|USDJPY
|49
|GBPUSD
|37
|USDCAD
|17
|AUDUSD
|10
|USDCHF
|9
|NZDUSD
|7
|XAUUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|147
|USDJPY
|68
|GBPUSD
|47
|USDCAD
|16
|AUDUSD
|-8
|USDCHF
|13
|NZDUSD
|8
|XAUUSD
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|799
|USDJPY
|6.8K
|GBPUSD
|3.6K
|USDCAD
|1.1K
|AUDUSD
|-781
|USDCHF
|1.1K
|NZDUSD
|705
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.62 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +19.69 USD
最大连续亏损: -61.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1684
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 139
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
5
97%
484
58%
98%
1.45
0.55
USD
USD
16%
1:200