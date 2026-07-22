СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Xauron all strategy new 2
Roberto Liguoro

Xauron all strategy new 2

Roberto Liguoro
Roberto Liguoro

Roberto Liguoro

5 (5)
I’m an algo-trader and MQL5 developer specializing in automated Gold breakout strategies. With over 10 years of experience in designing, testing, and optimizing Expert Advisors, I combine rigorous risk management and real-time market filtering to deliver robust, transparent trading solutions.
3 продукта 4 сигнала 1 тема 8 комментариев
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 7%
FPTradingLLC-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
233
Прибыльных трейдов:
185 (79.39%)
Убыточных трейдов:
48 (20.60%)
Лучший трейд:
20.56 USD
Худший трейд:
-35.15 USD
Общая прибыль:
660.62 USD (30 152 pips)
Общий убыток:
-609.49 USD (34 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (93.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.17 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
0.92%
Макс. загрузка депозита:
10.91%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
103 (44.21%)
Коротких трейдов:
130 (55.79%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-12.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-51.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.15 USD (3)
Прирост в месяц:
-8.13%
Годовой прогноз:
-98.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
99.16 USD
Максимальная:
194.26 USD (21.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.73% (194.26 USD)
По эквити:
6.01% (52.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 233
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.56 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +93.17 USD
Макс. убыток в серии: -51.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.94 × 279
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
FusionMarkets-Live
23.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is the live signal of the Xauron ea with all 4 strategy set optimized 
Нет отзывов
2026.08.05 02:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 12:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 13:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 13:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.22 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xauron all strategy new 2
999 USD в месяц
7%
0
0
USD
751
USD
14
100%
233
79%
1%
1.08
0.22
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.