- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
233
Прибыльных трейдов:
185 (79.39%)
Убыточных трейдов:
48 (20.60%)
Лучший трейд:
20.56 USD
Худший трейд:
-35.15 USD
Общая прибыль:
660.62 USD (30 152 pips)
Общий убыток:
-609.49 USD (34 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (93.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.17 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
0.92%
Макс. загрузка депозита:
10.91%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
103 (44.21%)
Коротких трейдов:
130 (55.79%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.22 USD
Средняя прибыль:
3.57 USD
Средний убыток:
-12.70 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-51.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.15 USD (3)
Прирост в месяц:
-8.13%
Годовой прогноз:
-98.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
99.16 USD
Максимальная:
194.26 USD (21.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.73% (194.26 USD)
По эквити:
6.01% (52.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|233
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.56 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +93.17 USD
Макс. убыток в серии: -51.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.94 × 279
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
|
FusionMarkets-Live
|23.50 × 2
This is the live signal of the Xauron ea with all 4 strategy set optimized
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
751
USD
USD
14
100%
233
79%
1%
1.08
0.22
USD
USD
22%
1:500