- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
234
盈利交易:
186 (79.48%)
亏损交易:
48 (20.51%)
最好交易:
20.56 USD
最差交易:
-35.15 USD
毛利:
661.92 USD (30 178 pips)
毛利亏损:
-609.49 USD (34 214 pips)
最大连续赢利:
19 (93.17 USD)
最大连续盈利:
93.17 USD (19)
夏普比率:
0.03
交易活动:
0.92%
最大入金加载:
10.91%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
0.27
长期交易:
104 (44.44%)
短期交易:
130 (55.56%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
3.56 USD
平均损失:
-12.70 USD
最大连续失误:
5 (-51.85 USD)
最大连续亏损:
-52.15 USD (3)
每月增长:
-8.67%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
99.16 USD
最大值:
194.26 USD (21.73%)
相对跌幅:
结余:
21.73% (194.26 USD)
净值:
6.01% (52.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.56 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +93.17 USD
最大连续亏损: -51.85 USD
This is the live signal of the Xauron ea with all 4 strategy set optimized
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
7%
0
0
USD
USD
752
USD
USD
14
100%
234
79%
1%
1.08
0.22
USD
USD
22%
1:500