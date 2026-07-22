- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
145 (75.12%)
Убыточных трейдов:
48 (24.87%)
Лучший трейд:
38.88 USD
Худший трейд:
-16.00 USD
Общая прибыль:
258.55 USD (23 973 pips)
Общий убыток:
-120.16 USD (12 356 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (19.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.23 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.95%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
149 (77.20%)
Коротких трейдов:
44 (22.80%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
1.78 USD
Средний убыток:
-2.50 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-45.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.73 USD (5)
Прирост в месяц:
17.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.73 USD (7.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.06% (45.73 USD)
По эквити:
26.07% (131.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|112
|EURUSD
|41
|AUDCAD
|35
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|89
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|21
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|5.7K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|2.9K
|NZDCAD
|345
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.88 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +19.99 USD
Макс. убыток в серии: -45.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.11 × 9
|
Exness-Real4
|0.99 × 136
|
FBS-Real-13
|5.28 × 412
The Best Trading For Living
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
409
USD
USD
6
99%
193
75%
100%
2.15
0.72
USD
USD
26%
1:500