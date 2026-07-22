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Сигналы / MetaTrader 4 / Angsa Ca Ex
Anggoro Guruh Pambudi St

Angsa Ca Ex

Anggoro Guruh Pambudi St
Anggoro Guruh Pambudi St

Anggoro Guruh Pambudi St

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 29%
Exness-Real29
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
145 (75.12%)
Убыточных трейдов:
48 (24.87%)
Лучший трейд:
38.88 USD
Худший трейд:
-16.00 USD
Общая прибыль:
258.55 USD (23 973 pips)
Общий убыток:
-120.16 USD (12 356 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (19.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.23 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.95%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
149 (77.20%)
Коротких трейдов:
44 (22.80%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
1.78 USD
Средний убыток:
-2.50 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-45.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.73 USD (5)
Прирост в месяц:
17.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.73 USD (7.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.06% (45.73 USD)
По эквити:
26.07% (131.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 112
EURUSD 41
AUDCAD 35
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 89
EURUSD 26
AUDCAD 21
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 5.7K
EURUSD 2.6K
AUDCAD 2.9K
NZDCAD 345
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.88 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +19.99 USD
Макс. убыток в серии: -45.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 6
Exness-Real16
0.11 × 9
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
5.28 × 412
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The Best Trading For Living
Нет отзывов
2026.08.06 14:48
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.28 12:04
No swaps are charged on the signal account
2026.07.22 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Angsa Ca Ex
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
409
USD
6
99%
193
75%
100%
2.15
0.72
USD
26%
1:500
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