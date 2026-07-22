- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
208
盈利交易:
156 (75.00%)
亏损交易:
52 (25.00%)
最好交易:
38.88 USD
最差交易:
-16.00 USD
毛利:
275.35 USD (26 075 pips)
毛利亏损:
-128.21 USD (13 371 pips)
最大连续赢利:
15 (19.99 USD)
最大连续盈利:
50.23 USD (3)
夏普比率:
0.21
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.95%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.22
长期交易:
157 (75.48%)
短期交易:
51 (24.52%)
利润因子:
2.15
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
1.77 USD
平均损失:
-2.47 USD
最大连续失误:
5 (-45.73 USD)
最大连续亏损:
-45.73 USD (5)
每月增长:
17.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.73 USD (7.02%)
相对跌幅:
结余:
7.06% (45.73 USD)
净值:
26.07% (131.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|118
|EURUSD
|41
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|92
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|21
|NZDCAD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|6K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|3K
|NZDCAD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.88 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +19.99 USD
最大连续亏损: -45.73 USD
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赢%
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PF
预期回报
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每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
350
USD
USD
7
99%
208
75%
100%
2.14
0.71
USD
USD
26%
1:500