- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
39 (63.93%)
Убыточных трейдов:
22 (36.07%)
Лучший трейд:
123.90 USD
Худший трейд:
-84.12 USD
Общая прибыль:
1 082.24 USD (43 086 pips)
Общий убыток:
-589.90 USD (26 062 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (134.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
281.68 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
48.55%
Макс. загрузка депозита:
9.57%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
33 (54.10%)
Коротких трейдов:
28 (45.90%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
8.07 USD
Средняя прибыль:
27.75 USD
Средний убыток:
-26.81 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-77.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.36 USD (3)
Прирост в месяц:
26.67%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129.56 USD
Максимальная:
177.55 USD (9.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (177.10 USD)
По эквити:
8.12% (144.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|479
|AUDNZD
|17
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|AUDNZD
|703
|EURUSD
|-82
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +123.90 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +134.20 USD
Макс. убыток в серии: -77.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real7
|0.44 × 491
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 217
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 38
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|1.03 × 174
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
59 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
3
92%
61
63%
49%
1.83
8.07
USD
USD
9%
1:300