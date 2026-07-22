СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FullSpeed
Sergey Fateev

FullSpeed

Sergey Fateev
Sergey Fateev

Sergey Fateev

9 комментариев
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2026 27%
RoboForex-ECN
1:300
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
39 (63.93%)
Убыточных трейдов:
22 (36.07%)
Лучший трейд:
123.90 USD
Худший трейд:
-84.12 USD
Общая прибыль:
1 082.24 USD (43 086 pips)
Общий убыток:
-589.90 USD (26 062 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (134.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
281.68 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
48.55%
Макс. загрузка депозита:
9.57%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
33 (54.10%)
Коротких трейдов:
28 (45.90%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
8.07 USD
Средняя прибыль:
27.75 USD
Средний убыток:
-26.81 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-77.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.36 USD (3)
Прирост в месяц:
26.67%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129.56 USD
Максимальная:
177.55 USD (9.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.35% (177.10 USD)
По эквити:
8.12% (144.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 57
AUDNZD 2
EURUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 479
AUDNZD 17
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
AUDNZD 703
EURUSD -82
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +123.90 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +134.20 USD
Макс. убыток в серии: -77.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
Exness-MT5Real7
0.44 × 491
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.78 × 196
Alpari-Real01
0.83 × 41
TitanFX-MT5-01
0.91 × 217
FusionMarkets-Live
0.95 × 38
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real33
1.00 × 1
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
GoMarkets-Live
1.03 × 174
BCS5-Real
1.08 × 38
еще 74...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 16:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 08:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 09:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.07.22 09:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 09:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FullSpeed
59 USD в месяц
27%
0
0
USD
2.3K
USD
3
92%
61
63%
49%
1.83
8.07
USD
9%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.