- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
45 (63.38%)
亏损交易:
26 (36.62%)
最好交易:
123.90 USD
最差交易:
-84.12 USD
毛利:
1 289.25 USD (48 308 pips)
毛利亏损:
-701.13 USD (29 712 pips)
最大连续赢利:
7 (134.20 USD)
最大连续盈利:
281.68 USD (5)
夏普比率:
0.22
交易活动:
46.23%
最大入金加载:
9.57%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.31
长期交易:
39 (54.93%)
短期交易:
32 (45.07%)
利润因子:
1.84
预期回报:
8.28 USD
平均利润:
28.65 USD
平均损失:
-26.97 USD
最大连续失误:
4 (-77.03 USD)
最大连续亏损:
-138.36 USD (3)
每月增长:
31.85%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
129.56 USD
最大值:
177.55 USD (9.37%)
相对跌幅:
结余:
9.35% (177.10 USD)
净值:
8.12% (144.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|575
|AUDNZD
|17
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|18K
|AUDNZD
|703
|EURUSD
|-82
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +123.90 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +134.20 USD
最大连续亏损: -77.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
Exness-MT5Real7
|0.44 × 491
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.78 × 196
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 217
|
FusionMarkets-Live
|0.95 × 38
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|1.03 × 174
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月59 USD
32%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
4
92%
71
63%
46%
1.83
8.28
USD
USD
9%
1:300