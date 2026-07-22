Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 14 0.00 × 2 Earnex-Trade 0.00 × 2 TickmillEU-Live 0.00 × 2 GOMarketsMU-Live 0.00 × 2 VantageMarkets-Live 13 0.00 × 17 Exness-MT5Real3 0.33 × 3 PUPrime-Live 0.38 × 77 FPMarketsSC-Live 0.85 × 27 RazeGlobalMarkets-Server 0.94 × 79 ICMarketsSC-MT5-3 0.97 × 332 FusionMarkets-Live 1.28 × 263 OneRoyal-Server 1.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 1.58 × 948 Coinexx-Live 1.63 × 30 BlueberryMarkets-Live 1.70 × 147 TitanFX-MT5-01 1.74 × 128 ICMarketsSC-MT5-6 1.79 × 255 TradeMaxGlobal-Live 1.83 × 357 VantageInternational-Live 10 1.89 × 83 FxPro-MT5 Live02 1.94 × 104 ICMarketsEU-MT5-5 1.99 × 1066 UnitedSecurities-Server 2.00 × 4 RoboForex-ECN 2.00 × 3108 VantageInternational-Live 5 2.09 × 11 VantageInternational-Live 4 2.13 × 15 еще 100... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика