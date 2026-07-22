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Сигналы / MetaTrader 5 / ForexSS
Sergei Senedjak

ForexSS

Sergei Senedjak
Sergei Senedjak

Sergei Senedjak

0 отзывов
Надежность
98 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2024 371%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
247 (99.19%)
Убыточных трейдов:
2 (0.80%)
Лучший трейд:
146.27 EUR
Худший трейд:
-2.61 EUR
Общая прибыль:
1 855.12 EUR (97 870 pips)
Общий убыток:
-18.68 EUR (636 pips)
Макс. серия выигрышей:
152 (345.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 168.45 EUR (46)
Коэффициент Шарпа:
1.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
40.55%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
680.16
Длинных трейдов:
167 (67.07%)
Коротких трейдов:
82 (32.93%)
Профит фактор:
99.31
Мат. ожидание:
7.38 EUR
Средняя прибыль:
7.51 EUR
Средний убыток:
-9.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.61 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.61 EUR (1)
Прирост в месяц:
13.58%
Годовой прогноз:
164.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 EUR
Максимальная:
2.70 EUR (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (2.64 EUR)
По эквити:
28.42% (1 346.17 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 90
EURUSD 53
USDCHF 41
XAUUSD 25
EURCHF 22
GBPCHF 8
GBPJPY 4
EURGBP 4
AUDUSD 1
XAUAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 374
EURUSD 245
USDCHF 442
XAUUSD 870
EURCHF 44
GBPCHF 55
GBPJPY 38
EURGBP 12
AUDUSD 1
XAUAUD 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 31K
EURUSD 14K
USDCHF 10K
XAUUSD 34K
EURCHF 3.1K
GBPCHF 1.9K
GBPJPY 1.5K
EURGBP 700
AUDUSD 124
XAUAUD 869
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +146.27 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +345.61 EUR
Макс. убыток в серии: -2.61 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 14
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 13
0.00 × 17
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
PUPrime-Live
0.38 × 77
FPMarketsSC-Live
0.85 × 27
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
ICMarketsSC-MT5-3
0.97 × 332
FusionMarkets-Live
1.28 × 263
OneRoyal-Server
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 948
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.70 × 147
TitanFX-MT5-01
1.74 × 128
ICMarketsSC-MT5-6
1.79 × 255
TradeMaxGlobal-Live
1.83 × 357
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.94 × 104
ICMarketsEU-MT5-5
1.99 × 1066
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.00 × 3108
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
VantageInternational-Live 4
2.13 × 15
еще 100...
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Пары подобраны так что всегда есть точка для входа. Даже с минимальным плечом и стартовыми 100 евро, можно торговать!
Нет отзывов
2026.08.06 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ForexSS
35 USD в месяц
371%
0
0
USD
4.7K
EUR
98
0%
249
99%
100%
99.31
7.38
EUR
28%
1:30
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