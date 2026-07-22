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Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
247 (99.19%)
Убыточных трейдов:
2 (0.80%)
Лучший трейд:
146.27 EUR
Худший трейд:
-2.61 EUR
Общая прибыль:
1 855.12 EUR (97 870 pips)
Общий убыток:
-18.68 EUR (636 pips)
Макс. серия выигрышей:
152 (345.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 168.45 EUR (46)
Коэффициент Шарпа:
1.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
40.55%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
680.16
Длинных трейдов:
167 (67.07%)
Коротких трейдов:
82 (32.93%)
Профит фактор:
99.31
Мат. ожидание:
7.38 EUR
Средняя прибыль:
7.51 EUR
Средний убыток:
-9.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.61 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.61 EUR (1)
Прирост в месяц:
13.58%
Годовой прогноз:
164.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 EUR
Максимальная:
2.70 EUR (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (2.64 EUR)
По эквити:
28.42% (1 346.17 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|90
|EURUSD
|53
|USDCHF
|41
|XAUUSD
|25
|EURCHF
|22
|GBPCHF
|8
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|4
|AUDUSD
|1
|XAUAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|374
|EURUSD
|245
|USDCHF
|442
|XAUUSD
|870
|EURCHF
|44
|GBPCHF
|55
|GBPJPY
|38
|EURGBP
|12
|AUDUSD
|1
|XAUAUD
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|31K
|EURUSD
|14K
|USDCHF
|10K
|XAUUSD
|34K
|EURCHF
|3.1K
|GBPCHF
|1.9K
|GBPJPY
|1.5K
|EURGBP
|700
|AUDUSD
|124
|XAUAUD
|869
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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- Просадка
Лучший трейд: +146.27 EUR
Худший трейд: -3 EUR
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +345.61 EUR
Макс. убыток в серии: -2.61 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 13
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
PUPrime-Live
|0.38 × 77
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 27
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.97 × 332
|
FusionMarkets-Live
|1.28 × 263
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 948
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.70 × 147
|
TitanFX-MT5-01
|1.74 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.79 × 255
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.83 × 357
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.94 × 104
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.99 × 1066
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 3108
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|2.13 × 15
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Пары подобраны так что всегда есть точка для входа. Даже с минимальным плечом и стартовыми 100 евро, можно торговать!
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
371%
0
0
USD
USD
4.7K
EUR
EUR
98
0%
249
99%
100%
99.31
7.38
EUR
EUR
28%
1:30