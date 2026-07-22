- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
251
盈利交易:
249 (99.20%)
亏损交易:
2 (0.80%)
最好交易:
146.27 EUR
最差交易:
-2.61 EUR
毛利:
1 864.01 EUR (98 901 pips)
毛利亏损:
-18.74 EUR (636 pips)
最大连续赢利:
152 (345.61 EUR)
最大连续盈利:
1 177.34 EUR (48)
夏普比率:
1.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
40.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
9 天
采收率:
683.43
长期交易:
167 (66.53%)
短期交易:
84 (33.47%)
利润因子:
99.47
预期回报:
7.35 EUR
平均利润:
7.49 EUR
平均损失:
-9.37 EUR
最大连续失误:
1 (-2.61 EUR)
最大连续亏损:
-2.61 EUR (1)
每月增长:
13.79%
年度预测:
167.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 EUR
最大值:
2.70 EUR (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.18% (2.64 EUR)
净值:
28.79% (1 366.02 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|90
|EURUSD
|53
|USDCHF
|41
|XAUUSD
|27
|EURCHF
|22
|GBPCHF
|8
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|4
|AUDUSD
|1
|XAUAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|374
|EURUSD
|245
|USDCHF
|442
|XAUUSD
|880
|EURCHF
|44
|GBPCHF
|55
|GBPJPY
|38
|EURGBP
|12
|AUDUSD
|1
|XAUAUD
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|31K
|EURUSD
|14K
|USDCHF
|10K
|XAUUSD
|35K
|EURCHF
|3.1K
|GBPCHF
|1.9K
|GBPJPY
|1.5K
|EURGBP
|700
|AUDUSD
|124
|XAUAUD
|869
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +146.27 EUR
最差交易: -3 EUR
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +345.61 EUR
最大连续亏损: -2.61 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 13
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real3
|0.33 × 3
|
PUPrime-Live
|0.38 × 77
|
FPMarketsSC-Live
|0.85 × 27
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.03 × 344
|
FusionMarkets-Live
|1.28 × 263
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 948
|
Coinexx-Live
|1.63 × 30
|
BlueberryMarkets-Live
|1.70 × 147
|
TitanFX-MT5-01
|1.74 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.79 × 255
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.83 × 357
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.94 × 104
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.99 × 1078
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 3120
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|2.13 × 15
Пары подобраны так что всегда есть точка для входа. Даже с минимальным плечом и стартовыми 100 евро, можно торговать!
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
372%
0
0
USD
USD
4.7K
EUR
EUR
100
0%
251
99%
100%
99.46
7.35
EUR
EUR
29%
1:30