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Sergei Senedjak

ForexSS

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交易:
251
盈利交易:
249 (99.20%)
亏损交易:
2 (0.80%)
最好交易:
146.27 EUR
最差交易:
-2.61 EUR
毛利:
1 864.01 EUR (98 901 pips)
毛利亏损:
-18.74 EUR (636 pips)
最大连续赢利:
152 (345.61 EUR)
最大连续盈利:
1 177.34 EUR (48)
夏普比率:
1.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
40.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
9 天
采收率:
683.43
长期交易:
167 (66.53%)
短期交易:
84 (33.47%)
利润因子:
99.47
预期回报:
7.35 EUR
平均利润:
7.49 EUR
平均损失:
-9.37 EUR
最大连续失误:
1 (-2.61 EUR)
最大连续亏损:
-2.61 EUR (1)
每月增长:
13.79%
年度预测:
167.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 EUR
最大值:
2.70 EUR (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.18% (2.64 EUR)
净值:
28.79% (1 366.02 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 90
EURUSD 53
USDCHF 41
XAUUSD 27
EURCHF 22
GBPCHF 8
GBPJPY 4
EURGBP 4
AUDUSD 1
XAUAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 374
EURUSD 245
USDCHF 442
XAUUSD 880
EURCHF 44
GBPCHF 55
GBPJPY 38
EURGBP 12
AUDUSD 1
XAUAUD 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 31K
EURUSD 14K
USDCHF 10K
XAUUSD 35K
EURCHF 3.1K
GBPCHF 1.9K
GBPJPY 1.5K
EURGBP 700
AUDUSD 124
XAUAUD 869
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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最好交易: +146.27 EUR
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最大连续亏损: -2.61 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageMarkets-Live 14
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Earnex-Trade
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 13
0.00 × 17
Exness-MT5Real3
0.33 × 3
PUPrime-Live
0.38 × 77
FPMarketsSC-Live
0.85 × 27
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
ICMarketsSC-MT5-3
1.03 × 344
FusionMarkets-Live
1.28 × 263
OneRoyal-Server
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 948
Coinexx-Live
1.63 × 30
BlueberryMarkets-Live
1.70 × 147
TitanFX-MT5-01
1.74 × 128
ICMarketsSC-MT5-6
1.79 × 255
TradeMaxGlobal-Live
1.83 × 357
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.94 × 104
ICMarketsEU-MT5-5
1.99 × 1078
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.00 × 3120
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
VantageInternational-Live 4
2.13 × 15
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Пары подобраны так что всегда есть точка для входа. Даже с минимальным плечом и стартовыми 100 евро, можно торговать!
没有评论
2026.08.11 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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