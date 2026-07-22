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Сигналы / MetaTrader 5 / KagumiEA
Falah Rahma Sari

KagumiEA

Falah Rahma Sari
Falah Rahma Sari

Falah Rahma Sari

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 36%
EGlobalTrade-Classic
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
55 (65.47%)
Убыточных трейдов:
29 (34.52%)
Лучший трейд:
46.01 USD
Худший трейд:
-52.18 USD
Общая прибыль:
1 494.43 USD (5 743 794 pips)
Общий убыток:
-1 133.67 USD (1 127 666 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (345.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.36 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
88.14%
Макс. загрузка депозита:
2.54%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
56 (66.67%)
Коротких трейдов:
28 (33.33%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
4.29 USD
Средняя прибыль:
27.17 USD
Средний убыток:
-39.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-164.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.94 USD (4)
Прирост в месяц:
36.08%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.05 USD
Максимальная:
271.26 USD (21.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.30% (271.26 USD)
По эквити:
6.43% (72.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 374K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.01 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +345.36 USD
Макс. убыток в серии: -164.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
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t.me/equilabs

Нет отзывов
2026.08.11 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 00:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 19:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 00:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 02:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 07:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KagumiEA
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
1.4K
USD
4
38%
84
65%
88%
1.31
4.29
USD
21%
1:500
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