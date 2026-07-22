- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
55 (65.47%)
Убыточных трейдов:
29 (34.52%)
Лучший трейд:
46.01 USD
Худший трейд:
-52.18 USD
Общая прибыль:
1 494.43 USD (5 743 794 pips)
Общий убыток:
-1 133.67 USD (1 127 666 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (345.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.36 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
88.14%
Макс. загрузка депозита:
2.54%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
56 (66.67%)
Коротких трейдов:
28 (33.33%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
4.29 USD
Средняя прибыль:
27.17 USD
Средний убыток:
-39.09 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-164.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.94 USD (4)
Прирост в месяц:
36.08%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
104.05 USD
Максимальная:
271.26 USD (21.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.30% (271.26 USD)
По эквити:
6.43% (72.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|374K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.01 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +345.36 USD
Макс. убыток в серии: -164.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
38%
84
65%
88%
1.31
4.29
USD
USD
21%
1:500