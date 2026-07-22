- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
92
盈利交易:
57 (61.95%)
亏损交易:
35 (38.04%)
最好交易:
46.01 USD
最差交易:
-52.18 USD
毛利:
1 555.00 USD (5 804 360 pips)
毛利亏损:
-1 383.58 USD (1 376 929 pips)
最大连续赢利:
12 (345.36 USD)
最大连续盈利:
345.36 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
85.68%
最大入金加载:
2.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.63
长期交易:
61 (66.30%)
短期交易:
31 (33.70%)
利润因子:
1.12
预期回报:
1.86 USD
平均利润:
27.28 USD
平均损失:
-39.53 USD
最大连续失误:
5 (-217.08 USD)
最大连续亏损:
-217.08 USD (5)
每月增长:
17.16%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
104.05 USD
最大值:
271.76 USD (18.83%)
相对跌幅:
结余:
21.30% (271.26 USD)
净值:
7.40% (92.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|185K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.01 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +345.36 USD
最大连续亏损: -217.08 USD
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17%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
42%
92
61%
86%
1.12
1.86
USD
USD
21%
1:500