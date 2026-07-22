- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 277
Прибыльных трейдов:
1 006 (78.77%)
Убыточных трейдов:
271 (21.22%)
Лучший трейд:
60.67 USD
Худший трейд:
-34.65 USD
Общая прибыль:
1 743.61 USD (136 181 pips)
Общий убыток:
-973.03 USD (78 424 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (65.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.65 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
7.98%
Макс. загрузка депозита:
7.65%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
500
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
3.42
Длинных трейдов:
1 277 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-3.59 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-225.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.55 USD (20)
Прирост в месяц:
6.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.24 USD
Максимальная:
225.55 USD (1.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.78% (225.55 USD)
По эквити:
7.11% (900.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD_CASH
|1277
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD_CASH
|771
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD_CASH
|58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.67 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +65.84 USD
Макс. убыток в серии: -225.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KiraFinancialBrokers-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Based on Analysis by Piyush Ratnu's Spot Gold Market Research and Analysis.
The content provided by Piyush Ratnu & his associates is for educational purposes only. Financial instruments that are traded on leverage carry a high level of risk and you could lose more than your deposits. Do not risk more than you can afford to lose. There are no guarantees of profit or freedom from loss in Foreign Exchange and Spot Metal Trading. Piyush Ratnu or his associates will not be responsible for any losses. YOU are fully responsible for any investment decisions you make. You should NOT rely solely upon the information or opinions that you read here. WE DO NOT PROMOTE/RECOMMEND ANY FOREX BROKER.
Connect on Telegram for free analysis for educational purpose: T.me/PiyushRatnu
The content provided by Piyush Ratnu & his associates is for educational purposes only. Financial instruments that are traded on leverage carry a high level of risk and you could lose more than your deposits. Do not risk more than you can afford to lose. There are no guarantees of profit or freedom from loss in Foreign Exchange and Spot Metal Trading. Piyush Ratnu or his associates will not be responsible for any losses. YOU are fully responsible for any investment decisions you make. You should NOT rely solely upon the information or opinions that you read here. WE DO NOT PROMOTE/RECOMMEND ANY FOREX BROKER.
Connect on Telegram for free analysis for educational purpose: T.me/PiyushRatnu
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
3
0%
1 277
78%
8%
1.79
0.60
USD
USD
7%
1:100