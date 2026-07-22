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Сигналы / MetaTrader 5 / Samurai AI PU2
ELITE FOREX TRADERS LLC

Samurai AI PU2

ELITE FOREX TRADERS LLC
ELITE FOREX TRADERS LLC

ELITE FOREX TRADERS LLC

5 (1)
5 продуктов 6 сигналов 3 комментария
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2026 44%
PUPrime-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
42 (80.76%)
Убыточных трейдов:
10 (19.23%)
Лучший трейд:
751.05 USD
Худший трейд:
-1 223.50 USD
Общая прибыль:
8 817.80 USD (14 723 pips)
Общий убыток:
-7 452.33 USD (9 106 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (3 291.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 291.17 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
52.73%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
27 (51.92%)
Коротких трейдов:
25 (48.08%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
26.26 USD
Средняя прибыль:
209.95 USD
Средний убыток:
-745.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3 483.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 483.50 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 490.56 USD
Максимальная:
3 496.45 USD (73.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.40% (3 494.00 USD)
По эквити:
11.72% (1 135.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 5.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +751.05 USD
Худший трейд: -1 224 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 291.17 USD
Макс. убыток в серии: -3 483.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.28 11:04
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 04:59
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Samurai AI PU2
3000 USD в месяц
44%
0
0
USD
8.4K
USD
20
100%
52
80%
0%
1.18
26.26
USD
32%
1:500
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