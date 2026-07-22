- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
42 (80.76%)
Убыточных трейдов:
10 (19.23%)
Лучший трейд:
751.05 USD
Худший трейд:
-1 223.50 USD
Общая прибыль:
8 817.80 USD (14 723 pips)
Общий убыток:
-7 452.33 USD (9 106 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (3 291.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 291.17 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
52.73%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
27 (51.92%)
Коротких трейдов:
25 (48.08%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
26.26 USD
Средняя прибыль:
209.95 USD
Средний убыток:
-745.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3 483.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 483.50 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 490.56 USD
Максимальная:
3 496.45 USD (73.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.40% (3 494.00 USD)
По эквити:
11.72% (1 135.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +751.05 USD
Худший трейд: -1 224 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 291.17 USD
Макс. убыток в серии: -3 483.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
20
100%
52
80%
0%
1.18
26.26
USD
USD
32%
1:500