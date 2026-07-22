- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
43 (81.13%)
亏损交易:
10 (18.87%)
最好交易:
751.05 USD
最差交易:
-1 223.50 USD
毛利:
8 871.00 USD (14 792 pips)
毛利亏损:
-7 455.13 USD (9 106 pips)
最大连续赢利:
16 (3 291.17 USD)
最大连续盈利:
3 291.17 USD (16)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
52.73%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
0.40
长期交易:
28 (52.83%)
短期交易:
25 (47.17%)
利润因子:
1.19
预期回报:
26.71 USD
平均利润:
206.30 USD
平均损失:
-745.51 USD
最大连续失误:
3 (-3 483.50 USD)
最大连续亏损:
-3 483.50 USD (3)
每月增长:
-9.10%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 490.56 USD
最大值:
3 496.45 USD (73.87%)
相对跌幅:
结余:
32.40% (3 494.00 USD)
净值:
11.72% (1 135.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +751.05 USD
最差交易: -1 224 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3 291.17 USD
最大连续亏损: -3 483.50 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
45%
0
0
USD
USD
8.5K
USD
USD
21
100%
53
81%
0%
1.18
26.71
USD
USD
32%
1:500