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Сигналы / MetaTrader 4 / Maser Copytrade xauusd
Muhammad Hanapi

Maser Copytrade xauusd

Muhammad Hanapi
Muhammad Hanapi

Muhammad Hanapi

Day Trader | Forex & Gold | Trader Nusantara TRADE SYSTEM | Trading Signal | Expert Advisor | 📈 Charts Life & Freedom
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 19%
SalmaMarkets-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
63 (73.25%)
Убыточных трейдов:
23 (26.74%)
Лучший трейд:
507.68 USD
Худший трейд:
-415.90 USD
Общая прибыль:
7 915.54 USD (351 373 pips)
Общий убыток:
-2 134.92 USD (106 739 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (4 197.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 197.82 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
16.58%
Макс. загрузка депозита:
3.58%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.99
Длинных трейдов:
67 (77.91%)
Коротких трейдов:
19 (22.09%)
Профит фактор:
3.71
Мат. ожидание:
67.22 USD
Средняя прибыль:
125.64 USD
Средний убыток:
-92.82 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-436.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 449.30 USD (6)
Прирост в месяц:
11.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
192.86 USD
Максимальная:
1 449.30 USD (4.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.59% (1 449.30 USD)
По эквити:
1.16% (405.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 245K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +507.68 USD
Худший трейд: -416 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 197.82 USD
Макс. убыток в серии: -436.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
Capital.ComBah-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
RoboForex-ECN-3
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
VantageInternational-Live 10
2.43 × 14
еще 16...
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Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.07 06:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 05:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 07:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Maser Copytrade xauusd
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
36K
USD
10
0%
86
73%
17%
3.70
67.22
USD
5%
1:200
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