- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
63 (73.25%)
Убыточных трейдов:
23 (26.74%)
Лучший трейд:
507.68 USD
Худший трейд:
-415.90 USD
Общая прибыль:
7 915.54 USD (351 373 pips)
Общий убыток:
-2 134.92 USD (106 739 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (4 197.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 197.82 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
16.58%
Макс. загрузка депозита:
3.58%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.99
Длинных трейдов:
67 (77.91%)
Коротких трейдов:
19 (22.09%)
Профит фактор:
3.71
Мат. ожидание:
67.22 USD
Средняя прибыль:
125.64 USD
Средний убыток:
-92.82 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-436.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 449.30 USD (6)
Прирост в месяц:
11.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
192.86 USD
Максимальная:
1 449.30 USD (4.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.59% (1 449.30 USD)
По эквити:
1.16% (405.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|245K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +507.68 USD
Худший трейд: -416 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 197.82 USD
Макс. убыток в серии: -436.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
GOMarketsMU-Real 10
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.78 × 60
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
VantageInternational-Live 10
|2.43 × 14
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
10
0%
86
73%
17%
3.70
67.22
USD
USD
5%
1:200