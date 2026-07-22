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Muhammad Hanapi

Maser Copytrade xauusd

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67 (74.44%)
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23 (25.56%)
最好交易:
1 014.40 USD
最差交易:
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毛利:
10 353.54 USD (375 751 pips)
毛利亏损:
-2 134.92 USD (106 739 pips)
最大连续赢利:
39 (4 197.82 USD)
最大连续盈利:
4 197.82 USD (39)
夏普比率:
0.48
交易活动:
24.31%
最大入金加载:
4.87%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.67
长期交易:
71 (78.89%)
短期交易:
19 (21.11%)
利润因子:
4.85
预期回报:
91.32 USD
平均利润:
154.53 USD
平均损失:
-92.82 USD
最大连续失误:
12 (-436.30 USD)
最大连续亏损:
-1 449.30 USD (6)
每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
192.86 USD
最大值:
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相对跌幅:
结余:
4.59% (1 449.30 USD)
净值:
1.16% (405.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 269K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +1 014.40 USD
最差交易: -416 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +4 197.82 USD
最大连续亏损: -436.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live04
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GOMarketsMU-Real 10
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Capital.ComBah-Real
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Exness-Real27
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EBCFinancialGroupKY-Live02
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RoboForex-ECN-3
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live10
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Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.78 × 60
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
VantageInternational-Live 10
2.43 × 14
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2026.08.07 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.07 06:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 05:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 07:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
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74%
24%
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USD
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