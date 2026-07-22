- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
311
Прибыльных трейдов:
206 (66.23%)
Убыточных трейдов:
105 (33.76%)
Лучший трейд:
372.44 USD
Худший трейд:
-176.66 USD
Общая прибыль:
3 325.32 USD (183 086 pips)
Общий убыток:
-2 054.86 USD (111 431 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (95.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
743.74 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
16.14%
Макс. загрузка депозита:
7.79%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
143 (45.98%)
Коротких трейдов:
168 (54.02%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
4.09 USD
Средняя прибыль:
16.14 USD
Средний убыток:
-19.57 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-95.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.39 USD (3)
Прирост в месяц:
18.55%
Годовой прогноз:
225.13%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.70 USD
Максимальная:
767.78 USD (55.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.09% (767.76 USD)
По эквити:
10.90% (190.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +372.44 USD
Худший трейд: -177 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +95.67 USD
Макс. убыток в серии: -95.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.60 × 84
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 7582
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
TreasuryExzone-Server
|8.04 × 380
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.11 × 1678
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
EGMSecurities-Live
|8.44 × 43
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
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Fully Algorithmic High Frequency Gold Trades. Road from 1k to 100k in 2 years. Good Luck us!
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
153%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
14
99%
311
66%
16%
1.61
4.09
USD
USD
33%
1:500