Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 JunoMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.25 × 8 ICMarketsSC-MT5-3 2.60 × 84 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FusionMarkets-Live 3.11 × 7582 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 RoboForex-ECN 5.24 × 46 GOMarketsIntl-Live 5.25 × 64 ICMarketsSC-MT5 5.36 × 14 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 CapitalPointTrading-MT5-4 6.68 × 56 Exness-MT5Real26 6.94 × 143 Exness-MT5Real23 7.69 × 29 TreasuryExzone-Server 8.04 × 380 ICMarketsSC-MT5-4 8.11 × 1678 BlueberryMarkets-Live 8.17 × 6 EGMSecurities-Live 8.44 × 43 ECMarkets-MT5-Live01 8.50 × 88 VantageInternational-Live 10 9.00 × 1 Exness-MT5Real12 9.08 × 112 еще 50... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика