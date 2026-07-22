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Сигналы / MetaTrader 5 / HighFreqTrades
Nuridin Mamataliev

HighFreqTrades

Nuridin Mamataliev
Nuridin Mamataliev

Nuridin Mamataliev

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 153%
FusionMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
311
Прибыльных трейдов:
206 (66.23%)
Убыточных трейдов:
105 (33.76%)
Лучший трейд:
372.44 USD
Худший трейд:
-176.66 USD
Общая прибыль:
3 325.32 USD (183 086 pips)
Общий убыток:
-2 054.86 USD (111 431 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (95.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
743.74 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
16.14%
Макс. загрузка депозита:
7.79%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
143 (45.98%)
Коротких трейдов:
168 (54.02%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
4.09 USD
Средняя прибыль:
16.14 USD
Средний убыток:
-19.57 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-95.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.39 USD (3)
Прирост в месяц:
18.55%
Годовой прогноз:
225.13%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.70 USD
Максимальная:
767.78 USD (55.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.09% (767.76 USD)
По эквити:
10.90% (190.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 311
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +372.44 USD
Худший трейд: -177 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +95.67 USD
Макс. убыток в серии: -95.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-3
2.60 × 84
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.11 × 7582
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TreasuryExzone-Server
8.04 × 380
ICMarketsSC-MT5-4
8.11 × 1678
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
EGMSecurities-Live
8.44 × 43
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
еще 50...
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Fully Algorithmic High Frequency Gold Trades. Road from 1k to 100k in 2 years. Good Luck us!

Нет отзывов
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 02:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.6% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 02:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HighFreqTrades
100 USD в месяц
153%
0
0
USD
2.7K
USD
14
99%
311
66%
16%
1.61
4.09
USD
33%
1:500
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