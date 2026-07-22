- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
320
盈利交易:
209 (65.31%)
亏损交易:
111 (34.69%)
最好交易:
372.44 USD
最差交易:
-176.66 USD
毛利:
3 330.70 USD (183 630 pips)
毛利亏损:
-2 746.00 USD (134 070 pips)
最大连续赢利:
17 (95.67 USD)
最大连续盈利:
743.74 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
16.14%
最大入金加载:
7.79%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.76
长期交易:
152 (47.50%)
短期交易:
168 (52.50%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
15.94 USD
平均损失:
-24.74 USD
最大连续失误:
6 (-690.67 USD)
最大连续亏损:
-690.67 USD (6)
每月增长:
-14.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
34.70 USD
最大值:
767.78 USD (55.81%)
相对跌幅:
结余:
33.09% (767.76 USD)
净值:
10.90% (190.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|585
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|50K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +372.44 USD
最差交易: -177 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +95.67 USD
最大连续亏损: -690.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.53 × 86
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 7582
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
TreasuryExzone-Server
|8.04 × 380
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.11 × 1678
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
EGMSecurities-Live
|8.44 × 43
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
Fully Algorithmic High Frequency Gold Trades. Road from 1k to 100k in 2 years. Good Luck us!
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
88%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
14
98%
320
65%
16%
1.21
1.83
USD
USD
33%
1:500