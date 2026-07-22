信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HighFreqTrades
Nuridin Mamataliev

HighFreqTrades

Nuridin Mamataliev
Nuridin Mamataliev

Nuridin Mamataliev

0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2026 88%
FusionMarkets-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
320
盈利交易:
209 (65.31%)
亏损交易:
111 (34.69%)
最好交易:
372.44 USD
最差交易:
-176.66 USD
毛利:
3 330.70 USD (183 630 pips)
毛利亏损:
-2 746.00 USD (134 070 pips)
最大连续赢利:
17 (95.67 USD)
最大连续盈利:
743.74 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
16.14%
最大入金加载:
7.79%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.76
长期交易:
152 (47.50%)
短期交易:
168 (52.50%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
15.94 USD
平均损失:
-24.74 USD
最大连续失误:
6 (-690.67 USD)
最大连续亏损:
-690.67 USD (6)
每月增长:
-14.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
34.70 USD
最大值:
767.78 USD (55.81%)
相对跌幅:
结余:
33.09% (767.76 USD)
净值:
10.90% (190.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 585
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 50K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +372.44 USD
最差交易: -177 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +95.67 USD
最大连续亏损: -690.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-3
2.53 × 86
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.11 × 7582
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TreasuryExzone-Server
8.04 × 380
ICMarketsSC-MT5-4
8.11 × 1678
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
EGMSecurities-Live
8.44 × 43
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
50 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Fully Algorithmic High Frequency Gold Trades. Road from 1k to 100k in 2 years. Good Luck us!

没有评论
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 02:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.6% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 02:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HighFreqTrades
每月100 USD
88%
0
0
USD
2K
USD
14
98%
320
65%
16%
1.21
1.83
USD
33%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载