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Сигналы / MetaTrader 5 / Sniper Xenith
Truong Nguyen

Sniper Xenith

Truong Nguyen
Truong Nguyen

Truong Nguyen

5 (1)
I am an independent algorithmic trading developer who has also been trading discretionary since 2008.
I am a certified Elliott Wave technician with a deep knowledge and understanding of market structure.
4 продукта 3 сигнала
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 46%
BlackBullMarkets-Live
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
51 (94.44%)
Убыточных трейдов:
3 (5.56%)
Лучший трейд:
7.73 AUD
Худший трейд:
-17.36 AUD
Общая прибыль:
107.80 AUD (7 533 pips)
Общий убыток:
-35.33 AUD (2 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (57.81 AUD)
Макс. прибыль в серии:
57.81 AUD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
1.26%
Макс. загрузка депозита:
6.96%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
4.13
Длинных трейдов:
34 (62.96%)
Коротких трейдов:
20 (37.04%)
Профит фактор:
3.05
Мат. ожидание:
1.34 AUD
Средняя прибыль:
2.11 AUD
Средний убыток:
-11.78 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-17.36 AUD)
Макс. убыток в серии:
-17.36 AUD (1)
Прирост в месяц:
46.31%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 AUD
Максимальная:
17.54 AUD (14.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.79% (17.45 AUD)
По эквити:
6.23% (13.94 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp 5.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.73 AUD
Худший трейд: -17 AUD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +57.81 AUD
Макс. убыток в серии: -17.36 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Version 1.4

Fixed Lot Sizing

News Filter: ON 5 Mins Before & After

Weekend Gap Enabled

(28/07/26) Due to VPS issues 1 trade which Sniper Xenith would've closed in profit had to be closed manually for a small loss.


Нет отзывов
2026.08.03 11:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 00:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.22 00:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.22 00:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 00:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sniper Xenith
999 USD в месяц
46%
0
0
USD
272
AUD
3
98%
54
94%
1%
3.05
1.34
AUD
8%
1:400
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