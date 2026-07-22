- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
51 (94.44%)
Убыточных трейдов:
3 (5.56%)
Лучший трейд:
7.73 AUD
Худший трейд:
-17.36 AUD
Общая прибыль:
107.80 AUD (7 533 pips)
Общий убыток:
-35.33 AUD (2 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (57.81 AUD)
Макс. прибыль в серии:
57.81 AUD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
1.26%
Макс. загрузка депозита:
6.96%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
4.13
Длинных трейдов:
34 (62.96%)
Коротких трейдов:
20 (37.04%)
Профит фактор:
3.05
Мат. ожидание:
1.34 AUD
Средняя прибыль:
2.11 AUD
Средний убыток:
-11.78 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-17.36 AUD)
Макс. убыток в серии:
-17.36 AUD (1)
Прирост в месяц:
46.31%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 AUD
Максимальная:
17.54 AUD (14.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.79% (17.45 AUD)
По эквити:
6.23% (13.94 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.73 AUD
Худший трейд: -17 AUD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +57.81 AUD
Макс. убыток в серии: -17.36 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Version 1.4
Fixed Lot Sizing
News Filter: ON 5 Mins Before & After
Weekend Gap Enabled(28/07/26) Due to VPS issues 1 trade which Sniper Xenith would've closed in profit had to be closed manually for a small loss.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
272
AUD
AUD
3
98%
54
94%
1%
3.05
1.34
AUD
AUD
8%
1:400