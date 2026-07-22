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Truong Nguyen

Sniper Xenith

Truong Nguyen
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5 (1)
I am an independent algorithmic trading developer who has also been trading discretionary since 2008.
I am a certified Elliott Wave technician with a deep knowledge and understanding of market structure.
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交易:
59
盈利交易:
56 (94.91%)
亏损交易:
3 (5.08%)
最好交易:
7.73 AUD
最差交易:
-17.36 AUD
毛利:
119.24 AUD (8 340 pips)
毛利亏损:
-35.74 AUD (2 127 pips)
最大连续赢利:
33 (69.25 AUD)
最大连续盈利:
69.25 AUD (33)
夏普比率:
0.42
交易活动:
1.26%
最大入金加载:
6.96%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.76
长期交易:
39 (66.10%)
短期交易:
20 (33.90%)
利润因子:
3.34
预期回报:
1.42 AUD
平均利润:
2.13 AUD
平均损失:
-11.91 AUD
最大连续失误:
1 (-17.36 AUD)
最大连续亏损:
-17.36 AUD (1)
每月增长:
52.23%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.09 AUD
最大值:
17.54 AUD (14.15%)
相对跌幅:
结余:
7.79% (17.45 AUD)
净值:
6.23% (13.94 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDp 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDp 64
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDp 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +7.73 AUD
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最大连续赢利: 33
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

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Fixed Lot Sizing

News Filter: ON 5 Mins Before & After

Weekend Gap Enabled

(28/07/26) Due to VPS issues 1 trade which Sniper Xenith would've closed in profit had to be closed manually for a small loss.


没有评论
2026.08.12 13:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.12 13:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 11:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 00:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.22 00:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.22 00:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.22 00:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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