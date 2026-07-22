- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
56 (94.91%)
亏损交易:
3 (5.08%)
最好交易:
7.73 AUD
最差交易:
-17.36 AUD
毛利:
119.24 AUD (8 340 pips)
毛利亏损:
-35.74 AUD (2 127 pips)
最大连续赢利:
33 (69.25 AUD)
最大连续盈利:
69.25 AUD (33)
夏普比率:
0.42
交易活动:
1.26%
最大入金加载:
6.96%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
4.76
长期交易:
39 (66.10%)
短期交易:
20 (33.90%)
利润因子:
3.34
预期回报:
1.42 AUD
平均利润:
2.13 AUD
平均损失:
-11.91 AUD
最大连续失误:
1 (-17.36 AUD)
最大连续亏损:
-17.36 AUD (1)
每月增长:
52.23%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.09 AUD
最大值:
17.54 AUD (14.15%)
相对跌幅:
结余:
7.79% (17.45 AUD)
净值:
6.23% (13.94 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.73 AUD
最差交易: -17 AUD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +69.25 AUD
最大连续亏损: -17.36 AUD
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无数据
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结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
52%
0
0
USD
USD
284
AUD
AUD
4
98%
59
94%
1%
3.33
1.42
AUD
AUD
8%
1:400