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Luis Felipe De Andrade Estrela

LFAE

Luis Felipe De Andrade Estrela
Luis Felipe De Andrade Estrela

Luis Felipe De Andrade Estrela

Hi, I’m Luís (LFA), a trader with a results-driven, risk-conscious approach.
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 6%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
926
Прибыльных трейдов:
656 (70.84%)
Убыточных трейдов:
270 (29.16%)
Лучший трейд:
639.30 USD
Худший трейд:
-325.10 USD
Общая прибыль:
17 971.80 USD (283 024 pips)
Общий убыток:
-11 607.37 USD (250 861 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (188.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 220.53 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
92.77%
Макс. загрузка депозита:
105.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
351
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.26
Длинных трейдов:
926 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
6.87 USD
Средняя прибыль:
27.40 USD
Средний убыток:
-42.99 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-628.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 141.82 USD (5)
Прирост в месяц:
6.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.40 USD
Максимальная:
1 210.48 USD (1.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.16% (1 223.82 USD)
По эквити:
20.80% (21 065.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 926
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 32K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +639.30 USD
Худший трейд: -325 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +188.68 USD
Макс. убыток в серии: -628.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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Нет отзывов
2026.07.21 21:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 21:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LFAE
999 USD в месяц
6%
0
0
USD
106K
USD
3
99%
926
70%
93%
1.54
6.87
USD
21%
1:200
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