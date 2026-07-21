- Прирост
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Всего трейдов:
926
Прибыльных трейдов:
656 (70.84%)
Убыточных трейдов:
270 (29.16%)
Лучший трейд:
639.30 USD
Худший трейд:
-325.10 USD
Общая прибыль:
17 971.80 USD (283 024 pips)
Общий убыток:
-11 607.37 USD (250 861 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (188.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 220.53 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
92.77%
Макс. загрузка депозита:
105.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
351
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.26
Длинных трейдов:
926 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
6.87 USD
Средняя прибыль:
27.40 USD
Средний убыток:
-42.99 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-628.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 141.82 USD (5)
Прирост в месяц:
6.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.40 USD
Максимальная:
1 210.48 USD (1.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.16% (1 223.82 USD)
По эквити:
20.80% (21 065.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|926
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|32K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +639.30 USD
Худший трейд: -325 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +188.68 USD
Макс. убыток в серии: -628.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
3
99%
926
70%
93%
1.54
6.87
USD
USD
21%
1:200