- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
928
盈利交易:
658 (70.90%)
亏损交易:
270 (29.09%)
最好交易:
639.30 USD
最差交易:
-325.10 USD
毛利:
18 105.58 USD (283 566 pips)
毛利亏损:
-11 652.37 USD (250 861 pips)
最大连续赢利:
22 (188.68 USD)
最大连续盈利:
1 220.53 USD (11)
夏普比率:
0.10
交易活动:
67.74%
最大入金加载:
105.83%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.33
长期交易:
926 (99.78%)
短期交易:
2 (0.22%)
利润因子:
1.55
预期回报:
6.95 USD
平均利润:
27.52 USD
平均损失:
-43.16 USD
最大连续失误:
7 (-628.69 USD)
最大连续亏损:
-1 141.82 USD (5)
每月增长:
6.50%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.40 USD
最大值:
1 210.48 USD (1.15%)
相对跌幅:
结余:
1.16% (1 223.82 USD)
净值:
20.80% (21 065.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|926
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.4K
|GBPJPY
|37
|AUDJPY
|94
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|GBPJPY
|195
|AUDJPY
|347
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +639.30 USD
最差交易: -325 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +188.68 USD
最大连续亏损: -628.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 253
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.87 × 15
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.55 × 114
|
VantageFXInternational-Live
|4.61 × 23
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
7%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
4
99%
928
70%
68%
1.55
6.95
USD
USD
21%
1:200