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Luis Felipe De Andrade Estrela

LFAE

Luis Felipe De Andrade Estrela
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  • Microenterprise bank manager 在  Brazil
  • 巴西
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Hi, I’m Luís (LFA), a trader with a results-driven, risk-conscious approach.
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658 (70.90%)
亏损交易:
270 (29.09%)
最好交易:
639.30 USD
最差交易:
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毛利:
18 105.58 USD (283 566 pips)
毛利亏损:
-11 652.37 USD (250 861 pips)
最大连续赢利:
22 (188.68 USD)
最大连续盈利:
1 220.53 USD (11)
夏普比率:
0.10
交易活动:
67.74%
最大入金加载:
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最近交易:
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平均持有时间:
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采收率:
5.33
长期交易:
926 (99.78%)
短期交易:
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利润因子:
1.55
预期回报:
6.95 USD
平均利润:
27.52 USD
平均损失:
-43.16 USD
最大连续失误:
7 (-628.69 USD)
最大连续亏损:
-1 141.82 USD (5)
每月增长:
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算法交易:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
20.80% (21 065.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 926
GBPJPY 1
AUDJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.4K
GBPJPY 37
AUDJPY 94
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 32K
GBPJPY 195
AUDJPY 347
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
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最好交易: +639.30 USD
最差交易: -325 USD
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ICMarketsSC-MT5-2
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Exness-MT5Real20
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2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.87 × 15
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
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2026.08.12 18:41
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2026.08.12 18:41
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2026.08.11 19:33
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2026.07.21 21:55
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