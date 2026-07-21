- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
38 (65.51%)
Убыточных трейдов:
20 (34.48%)
Лучший трейд:
13.13 USD
Худший трейд:
-6.30 USD
Общая прибыль:
177.17 USD (9 731 pips)
Общий убыток:
-68.47 USD (4 744 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (15.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.97 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
77.69%
Макс. загрузка депозита:
0.53%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.48
Длинных трейдов:
34 (58.62%)
Коротких трейдов:
24 (41.38%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
4.66 USD
Средний убыток:
-3.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.71 USD (2)
Прирост в месяц:
2.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.71 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.31% (8.71 USD)
По эквити:
0.67% (19.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|28
|AUDCAD
|17
|NZDCAD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|35
|AUDCAD
|52
|NZDCAD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|1.1K
|AUDCAD
|3.1K
|NZDCAD
|772
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.13 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.89 USD
Макс. убыток в серии: -8.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live20
|0.72 × 64
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 163
|
ICMarketsSC-Live18
|1.08 × 65
|
Weltrade-Live
|5.92 × 145
|
TitanFX-04
|7.26 × 38
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
11
100%
58
65%
78%
2.58
1.87
USD
USD
1%
1:500