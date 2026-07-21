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Сигналы / MetaTrader 4 / BP IHSAN
Muhammad Hsan Syarifudin

BP IHSAN

Muhammad Hsan Syarifudin
Muhammad Hsan Syarifudin

Muhammad Hsan Syarifudin

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 4%
ICMarketsSC-Live22
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
38 (65.51%)
Убыточных трейдов:
20 (34.48%)
Лучший трейд:
13.13 USD
Худший трейд:
-6.30 USD
Общая прибыль:
177.17 USD (9 731 pips)
Общий убыток:
-68.47 USD (4 744 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (15.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.97 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
77.69%
Макс. загрузка депозита:
0.53%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.48
Длинных трейдов:
34 (58.62%)
Коротких трейдов:
24 (41.38%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
4.66 USD
Средний убыток:
-3.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.71 USD (2)
Прирост в месяц:
2.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.71 USD (0.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.31% (8.71 USD)
По эквити:
0.67% (19.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 28
AUDCAD 17
NZDCAD 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 35
AUDCAD 52
NZDCAD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 1.1K
AUDCAD 3.1K
NZDCAD 772
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.13 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.89 USD
Макс. убыток в серии: -8.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.71 × 24
ICMarkets-Live20
0.72 × 64
ICMarkets-Live22
0.74 × 163
ICMarketsSC-Live18
1.08 × 65
Weltrade-Live
5.92 × 145
TitanFX-04
7.26 × 38
Axi-US06-Live
8.51 × 51
RoboForex-ProCent-5
13.50 × 12
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Нет отзывов
2026.08.05 16:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.21 20:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BP IHSAN
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
2.9K
USD
11
100%
58
65%
78%
2.58
1.87
USD
1%
1:500
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