- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
38 (65.51%)
亏损交易:
20 (34.48%)
最好交易:
13.13 USD
最差交易:
-6.30 USD
毛利:
177.17 USD (9 731 pips)
毛利亏损:
-68.47 USD (4 744 pips)
最大连续赢利:
4 (15.89 USD)
最大连续盈利:
16.97 USD (3)
夏普比率:
0.43
交易活动:
58.54%
最大入金加载:
0.53%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
12.48
长期交易:
34 (58.62%)
短期交易:
24 (41.38%)
利润因子:
2.59
预期回报:
1.87 USD
平均利润:
4.66 USD
平均损失:
-3.42 USD
最大连续失误:
2 (-8.71 USD)
最大连续亏损:
-8.71 USD (2)
每月增长:
1.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.71 USD (0.33%)
相对跌幅:
结余:
0.31% (8.71 USD)
净值:
0.67% (19.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|28
|AUDCAD
|17
|NZDCAD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|35
|AUDCAD
|52
|NZDCAD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|1.1K
|AUDCAD
|3.1K
|NZDCAD
|772
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.13 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.89 USD
最大连续亏损: -8.71 USD
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ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
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ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live20
|0.72 × 64
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 163
|
ICMarketsSC-Live18
|1.08 × 65
|
Weltrade-Live
|5.92 × 145
|
TitanFX-04
|7.26 × 38
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|13.50 × 12
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
11
100%
58
65%
59%
2.58
1.87
USD
USD
1%
1:500