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Сигналы / MetaTrader 4 / Trend Gold
Xiajun Sun

Trend Gold

Xiajun Sun
Xiajun Sun

Xiajun Sun

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 126%
EtoMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 306
Прибыльных трейдов:
629 (48.16%)
Убыточных трейдов:
677 (51.84%)
Лучший трейд:
407.60 USD
Худший трейд:
-142.72 USD
Общая прибыль:
19 396.59 USD (379 460 pips)
Общий убыток:
-16 573.92 USD (348 593 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (425.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
563.95 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
47.43%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
229
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
675 (51.68%)
Коротких трейдов:
631 (48.32%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
2.16 USD
Средняя прибыль:
30.84 USD
Средний убыток:
-24.48 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-329.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-615.85 USD (12)
Прирост в месяц:
41.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
472.30 USD
Максимальная:
1 942.37 USD (47.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.57% (1 942.37 USD)
По эквити:
4.45% (206.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1306
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +407.60 USD
Худший трейд: -143 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +425.12 USD
Макс. убыток в серии: -329.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EtoMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
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Multiple single-trade combinations, trend analysis, stop-loss orders for each trade, avoiding holding losing positions, focusing on low risk and high profit/loss ratio. There will be periods of consecutive profits and losses; just patiently wait for the trend to develop. Monthly returns cannot be fixed based on market conditions. Standard accounts can also be used.
Нет отзывов
2026.08.07 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 01:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 00:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 21:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 08:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 07:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 22:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.07.23 09:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.21 20:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.21 20:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 20:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 20:55
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend Gold
30 USD в месяц
126%
0
0
USD
5.1K
USD
7
0%
1 306
48%
47%
1.17
2.16
USD
48%
1:500
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