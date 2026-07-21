- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 306
Прибыльных трейдов:
629 (48.16%)
Убыточных трейдов:
677 (51.84%)
Лучший трейд:
407.60 USD
Худший трейд:
-142.72 USD
Общая прибыль:
19 396.59 USD (379 460 pips)
Общий убыток:
-16 573.92 USD (348 593 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (425.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
563.95 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
47.43%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
229
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
675 (51.68%)
Коротких трейдов:
631 (48.32%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
2.16 USD
Средняя прибыль:
30.84 USD
Средний убыток:
-24.48 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-329.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-615.85 USD (12)
Прирост в месяц:
41.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
472.30 USD
Максимальная:
1 942.37 USD (47.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.57% (1 942.37 USD)
По эквити:
4.45% (206.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1306
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +407.60 USD
Худший трейд: -143 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +425.12 USD
Макс. убыток в серии: -329.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EtoMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
Multiple single-trade combinations, trend analysis, stop-loss orders for each trade, avoiding holding losing positions, focusing on low risk and high profit/loss ratio. There will be periods of consecutive profits and losses; just patiently wait for the trend to develop. Monthly returns cannot be fixed based on market conditions. Standard accounts can also be used.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
126%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
7
0%
1 306
48%
47%
1.17
2.16
USD
USD
48%
1:500