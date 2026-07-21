- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 371
盈利交易:
661 (48.21%)
亏损交易:
710 (51.79%)
最好交易:
469.60 USD
最差交易:
-142.72 USD
毛利:
20 538.48 USD (399 571 pips)
毛利亏损:
-17 181.09 USD (370 180 pips)
最大连续赢利:
10 (425.12 USD)
最大连续盈利:
592.91 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
42.10%
最大入金加载:
5.25%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
159
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
1.73
长期交易:
706 (51.50%)
短期交易:
665 (48.50%)
利润因子:
1.20
预期回报:
2.45 USD
平均利润:
31.07 USD
平均损失:
-24.20 USD
最大连续失误:
18 (-329.90 USD)
最大连续亏损:
-615.85 USD (12)
每月增长:
51.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
472.30 USD
最大值:
1 942.37 USD (47.57%)
相对跌幅:
结余:
47.57% (1 942.37 USD)
净值:
4.45% (206.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1371
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|29K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +469.60 USD
最差交易: -143 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +425.12 USD
最大连续亏损: -329.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EtoMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
多个一次一单组合，趋势判断，每单带止损，不扛单主做盈亏比 低风险。会有连续盈利和连续亏损的时候 耐心等趋势就可以。 月收益没法固定看行情。标准账户也可以运行
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
150%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
8
0%
1 371
48%
42%
1.19
2.45
USD
USD
48%
1:500