- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
49 (63.63%)
Убыточных трейдов:
28 (36.36%)
Лучший трейд:
13.11 USD
Худший трейд:
-16.39 USD
Общая прибыль:
80.57 USD (9 110 pips)
Общий убыток:
-79.72 USD (10 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (32.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.55 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
40 (51.95%)
Коротких трейдов:
37 (48.05%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
1.64 USD
Средний убыток:
-2.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.55 USD (3)
Прирост в месяц:
0.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.36 USD
Максимальная:
44.31 USD (18.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.31% (44.31 USD)
По эквити:
28.20% (59.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|28
|EURAUD
|9
|GBPCHF
|7
|GBPAUD
|7
|EURCHF
|7
|AUDUSD
|7
|CADJPY
|5
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCHF
|20
|EURAUD
|2
|GBPCHF
|-3
|GBPAUD
|-2
|EURCHF
|9
|AUDUSD
|-7
|CADJPY
|2
|EURGBP
|-1
|NZDCAD
|-10
|NZDUSD
|-1
|NZDJPY
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCHF
|1.6K
|EURAUD
|327
|GBPCHF
|-274
|GBPAUD
|-249
|EURCHF
|725
|AUDUSD
|-666
|CADJPY
|429
|EURGBP
|-111
|NZDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-65
|NZDJPY
|-1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.11 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.55 USD
Макс. убыток в серии: -0.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 6
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 18
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 15
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 7
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 32
|
SureLeverageFunding-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 5
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 9
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 18
|
EverestCM-Live
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 2
еще 164...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
198
USD
USD
3
100%
77
63%
100%
1.01
0.01
USD
USD
28%
1:500