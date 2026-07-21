Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 4 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 4 VantageInternational-Live 3 0.00 × 3 PlexyTrade-Server01 0.00 × 3 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 3 VantageInternational-Live 4 0.00 × 6 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 18 LiteFinance-MT5-Live 0.00 × 3 SolidECN-Server 0.00 × 15 DooTechnology-Live 0.00 × 7 FXDDMauritius-Live 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 2 easyMarkets-Live 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 3 StriforLLC-Live 0.00 × 32 SureLeverageFunding-MT5 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.00 × 5 BDSwiss-Server01 0.00 × 2 CDGGlobal-Server 0.00 × 1 PacificUnionLLC-Live 0.00 × 9 GerchikCo-MT5 0.00 × 18 EverestCM-Live 0.00 × 9 Trading.comMarkets-MT5 0.00 × 25 PepperstoneUK-Live 0.00 × 2 еще 164... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика