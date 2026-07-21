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Сигналы / MetaTrader 5 / BetaAI NoGrid Real
Yevhen Chystiukhin

BetaAI NoGrid Real

Yevhen Chystiukhin
Yevhen Chystiukhin

Yevhen Chystiukhin

3.9 (20)
11 продуктов 1 сигнал 9 комментариев
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
49 (63.63%)
Убыточных трейдов:
28 (36.36%)
Лучший трейд:
13.11 USD
Худший трейд:
-16.39 USD
Общая прибыль:
80.57 USD (9 110 pips)
Общий убыток:
-79.72 USD (10 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (32.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.55 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
40 (51.95%)
Коротких трейдов:
37 (48.05%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
1.64 USD
Средний убыток:
-2.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.55 USD (3)
Прирост в месяц:
0.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.36 USD
Максимальная:
44.31 USD (18.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.31% (44.31 USD)
По эквити:
28.20% (59.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCHF 28
EURAUD 9
GBPCHF 7
GBPAUD 7
EURCHF 7
AUDUSD 7
CADJPY 5
EURGBP 2
NZDCAD 2
NZDUSD 2
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCHF 20
EURAUD 2
GBPCHF -3
GBPAUD -2
EURCHF 9
AUDUSD -7
CADJPY 2
EURGBP -1
NZDCAD -10
NZDUSD -1
NZDJPY -10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCHF 1.6K
EURAUD 327
GBPCHF -274
GBPAUD -249
EURCHF 725
AUDUSD -666
CADJPY 429
EURGBP -111
NZDCAD -1.3K
NZDUSD -65
NZDJPY -1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.11 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.55 USD
Макс. убыток в серии: -0.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 4
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 6
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 18
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 15
DooTechnology-Live
0.00 × 7
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 3
StriforLLC-Live
0.00 × 32
SureLeverageFunding-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 5
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
CDGGlobal-Server
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 9
GerchikCo-MT5
0.00 × 18
EverestCM-Live
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 25
PepperstoneUK-Live
0.00 × 2
еще 164...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
https://www.mql5.com/ru/market/product/168687
Нет отзывов
2026.07.28 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 23:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 22:55
Share of trading days is too low
2026.07.21 22:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 20:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 20:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 20:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.21 20:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 20:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BetaAI NoGrid Real
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
198
USD
3
100%
77
63%
100%
1.01
0.01
USD
28%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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