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Yevhen Chystiukhin

BetaAI NoGrid Real

Yevhen Chystiukhin
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交易:
100
盈利交易:
57 (57.00%)
亏损交易:
43 (43.00%)
最好交易:
23.29 USD
最差交易:
-16.39 USD
毛利:
137.61 USD (16 894 pips)
毛利亏损:
-151.82 USD (17 845 pips)
最大连续赢利:
13 (32.55 USD)
最大连续盈利:
32.55 USD (13)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.45%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.15
长期交易:
46 (46.00%)
短期交易:
54 (54.00%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.14 USD
平均利润:
2.41 USD
平均损失:
-3.53 USD
最大连续失误:
9 (-61.76 USD)
最大连续亏损:
-61.76 USD (9)
每月增长:
-7.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
50.53 USD
最大值:
95.69 USD (39.54%)
相对跌幅:
结余:
39.54% (95.69 USD)
净值:
28.20% (59.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCHF 29
EURAUD 10
GBPCHF 8
GBPAUD 8
EURCHF 8
AUDUSD 8
NZDUSD 7
CADJPY 6
EURGBP 3
NZDCAD 3
NZDJPY 2
GBPUSD 1
NZDCHF 1
CADCHF 1
EURUSD 1
EURNZD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCHF 15
EURAUD 3
GBPCHF 8
GBPAUD -1
EURCHF -1
AUDUSD -8
NZDUSD -5
CADJPY 18
EURGBP -1
NZDCAD -15
NZDJPY -10
GBPUSD -12
NZDCHF -4
CADCHF -7
EURUSD -12
EURNZD -4
GBPNZD -6
USDJPY 23
USDCHF 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCHF 1.2K
EURAUD 430
GBPCHF 626
GBPAUD -101
EURCHF -86
AUDUSD -756
NZDUSD -454
CADJPY 2.9K
EURGBP -65
NZDCAD -2.1K
NZDJPY -1.6K
GBPUSD -1.2K
NZDCHF -331
CADCHF -552
EURUSD -1.2K
EURNZD -606
GBPNZD -987
USDJPY 3.7K
USDCHF 275
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
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最好交易: +23.29 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 9
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最大连续亏损: -61.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

xChief-MT5
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Trading.comMarkets-MT5
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AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
DerivSVG-Server
0.00 × 14
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
Deriv-Server-02
0.00 × 1
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
MOTForex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
EverestCM-Live
0.00 × 32
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 20
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 4
XMAU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 9
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 17
CDGGlobal-Server
0.00 × 33
225 更多...
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没有评论
2026.07.28 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.22 23:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 22:55
Share of trading days is too low
2026.07.21 22:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 20:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 20:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 20:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.21 20:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 20:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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183
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100
57%
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USD
40%
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