- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
57 (57.00%)
亏损交易:
43 (43.00%)
最好交易:
23.29 USD
最差交易:
-16.39 USD
毛利:
137.61 USD (16 894 pips)
毛利亏损:
-151.82 USD (17 845 pips)
最大连续赢利:
13 (32.55 USD)
最大连续盈利:
32.55 USD (13)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.45%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.15
长期交易:
46 (46.00%)
短期交易:
54 (54.00%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.14 USD
平均利润:
2.41 USD
平均损失:
-3.53 USD
最大连续失误:
9 (-61.76 USD)
最大连续亏损:
-61.76 USD (9)
每月增长:
-7.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
50.53 USD
最大值:
95.69 USD (39.54%)
相对跌幅:
结余:
39.54% (95.69 USD)
净值:
28.20% (59.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|29
|EURAUD
|10
|GBPCHF
|8
|GBPAUD
|8
|EURCHF
|8
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|7
|CADJPY
|6
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|3
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|EURUSD
|1
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCHF
|15
|EURAUD
|3
|GBPCHF
|8
|GBPAUD
|-1
|EURCHF
|-1
|AUDUSD
|-8
|NZDUSD
|-5
|CADJPY
|18
|EURGBP
|-1
|NZDCAD
|-15
|NZDJPY
|-10
|GBPUSD
|-12
|NZDCHF
|-4
|CADCHF
|-7
|EURUSD
|-12
|EURNZD
|-4
|GBPNZD
|-6
|USDJPY
|23
|USDCHF
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCHF
|1.2K
|EURAUD
|430
|GBPCHF
|626
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|-101
|EURCHF
|-86
|AUDUSD
|-756
|NZDUSD
|-454
|CADJPY
|2.9K
|EURGBP
|-65
|NZDCAD
|-2.1K
|NZDJPY
|-1.6K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDCHF
|-331
|CADCHF
|-552
|EURUSD
|-1.2K
|EURNZD
|-606
|GBPNZD
|-987
|USDJPY
|3.7K
|USDCHF
|275
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.29 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +32.55 USD
最大连续亏损: -61.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 111
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
MOTForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
EverestCM-Live
|0.00 × 32
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 20
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FxBrew-Live
|0.00 × 4
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 17
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 33
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
183
USD
USD
4
100%
100
57%
100%
0.90
-0.14
USD
USD
40%
1:500