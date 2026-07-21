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Сигналы / MetaTrader 4 / GoldM30
Anawat Klangarnnar

GoldM30

Anawat Klangarnnar
Anawat Klangarnnar

Anawat Klangarnnar

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
ValetaxIntl-Live6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
184 (85.18%)
Убыточных трейдов:
32 (14.81%)
Лучший трейд:
52.16 USD
Худший трейд:
-51.82 USD
Общая прибыль:
640.41 USD (29 747 pips)
Общий убыток:
-374.30 USD (29 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (39.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.92 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
5.52%
Макс. загрузка депозита:
5.26%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
5.14
Длинных трейдов:
89 (41.20%)
Коротких трейдов:
127 (58.80%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-11.70 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-50.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.82 USD (1)
Прирост в месяц:
3.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.82 USD (0.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.95% (48.88 USD)
По эквити:
6.19% (317.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.vcn 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.vcn 266
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.vcn -202
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.16 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +39.25 USD
Макс. убыток в серии: -50.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.21 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldM30
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
5.3K
USD
6
100%
216
85%
6%
1.71
1.23
USD
6%
1:500
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