- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
184 (85.18%)
Убыточных трейдов:
32 (14.81%)
Лучший трейд:
52.16 USD
Худший трейд:
-51.82 USD
Общая прибыль:
640.41 USD (29 747 pips)
Общий убыток:
-374.30 USD (29 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (39.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.92 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
5.52%
Макс. загрузка депозита:
5.26%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
5.14
Длинных трейдов:
89 (41.20%)
Коротких трейдов:
127 (58.80%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-11.70 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-50.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.82 USD (1)
Прирост в месяц:
3.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.82 USD (0.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.95% (48.88 USD)
По эквити:
6.19% (317.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vcn
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.vcn
|266
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.vcn
|-202
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.16 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +39.25 USD
Макс. убыток в серии: -50.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
6
100%
216
85%
6%
1.71
1.23
USD
USD
6%
1:500