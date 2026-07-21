- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
227
盈利交易:
194 (85.46%)
亏损交易:
33 (14.54%)
最好交易:
52.16 USD
最差交易:
-51.82 USD
毛利:
676.47 USD (33 388 pips)
毛利亏损:
-375.11 USD (30 026 pips)
最大连续赢利:
29 (39.25 USD)
最大连续盈利:
91.92 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
5.52%
最大入金加载:
5.26%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
5.82
长期交易:
93 (40.97%)
短期交易:
134 (59.03%)
利润因子:
1.80
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
3.49 USD
平均损失:
-11.37 USD
最大连续失误:
2 (-50.68 USD)
最大连续亏损:
-51.82 USD (1)
每月增长:
4.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
51.82 USD (0.98%)
相对跌幅:
结余:
0.95% (48.88 USD)
净值:
6.19% (317.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vcn
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.vcn
|301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.vcn
|3.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.16 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +39.25 USD
最大连续亏损: -50.68 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
7
100%
227
85%
6%
1.80
1.33
USD
USD
6%
1:500