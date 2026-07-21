- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
32 (52.45%)
Убыточных трейдов:
29 (47.54%)
Лучший трейд:
315.36 USD
Худший трейд:
-361.50 USD
Общая прибыль:
2 608.55 USD (385 236 pips)
Общий убыток:
-2 902.08 USD (307 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (604.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.18 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
21.49%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
28 (45.90%)
Коротких трейдов:
33 (54.10%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-4.81 USD
Средняя прибыль:
81.52 USD
Средний убыток:
-100.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-506.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-506.99 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.03%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
872.67 USD
Максимальная:
939.78 USD (6.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.38% (939.78 USD)
По эквити:
4.94% (687.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|53
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|392
|XAUUSD
|-763
|USDJPY
|78
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|84K
|XAUUSD
|-7.6K
|USDJPY
|1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +315.36 USD
Худший трейд: -362 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +604.18 USD
Макс. убыток в серии: -506.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 4
|
AlpariUK-Micro-2
|0.25 × 8
|
FXCM-USDReal04
|0.35 × 23
|
FBS-Real-5
|0.64 × 11
|
FinanceManagers-Live
|1.62 × 130
|
ICMarkets-Live22
|3.28 × 46
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
3
93%
61
52%
100%
0.89
-4.81
USD
USD
6%
1:200