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Сигналы / MetaTrader 4 / WuqiaohuiEA
Mingzong Cai

WuqiaohuiEA

Mingzong Cai
Mingzong Cai

Mingzong Cai

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -2%
FXCM-USDReal04
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
32 (52.45%)
Убыточных трейдов:
29 (47.54%)
Лучший трейд:
315.36 USD
Худший трейд:
-361.50 USD
Общая прибыль:
2 608.55 USD (385 236 pips)
Общий убыток:
-2 902.08 USD (307 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (604.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.18 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
21.49%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
28 (45.90%)
Коротких трейдов:
33 (54.10%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-4.81 USD
Средняя прибыль:
81.52 USD
Средний убыток:
-100.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-506.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-506.99 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.03%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
872.67 USD
Максимальная:
939.78 USD (6.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.38% (939.78 USD)
По эквити:
4.94% (687.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 53
XAUUSD 4
USDJPY 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 392
XAUUSD -763
USDJPY 78
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 84K
XAUUSD -7.6K
USDJPY 1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +315.36 USD
Худший трейд: -362 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +604.18 USD
Макс. убыток в серии: -506.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 4
AlpariUK-Micro-2
0.25 × 8
FXCM-USDReal04
0.35 × 23
FBS-Real-5
0.64 × 11
FinanceManagers-Live
1.62 × 130
ICMarkets-Live22
3.28 × 46
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Нет отзывов
2026.08.06 03:01
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.30 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 17:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.23 17:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 04:59
Share of trading days is too low
2026.07.22 04:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.22 03:59
Share of trading days is too low
2026.07.22 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 15:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.21 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WuqiaohuiEA
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
14K
USD
3
93%
61
52%
100%
0.89
-4.81
USD
6%
1:200
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