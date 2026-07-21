- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
65
盈利交易:
32 (49.23%)
亏损交易:
33 (50.77%)
最好交易:
315.36 USD
最差交易:
-361.50 USD
毛利:
2 608.55 USD (385 236 pips)
毛利亏损:
-3 242.29 USD (350 503 pips)
最大连续赢利:
8 (604.18 USD)
最大连续盈利:
604.18 USD (8)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
21.49%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.67
长期交易:
30 (46.15%)
短期交易:
35 (53.85%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-9.75 USD
平均利润:
81.52 USD
平均损失:
-98.25 USD
最大连续失误:
5 (-426.43 USD)
最大连续亏损:
-506.99 USD (3)
每月增长:
-4.37%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
872.67 USD
最大值:
939.78 USD (6.38%)
相对跌幅:
结余:
6.38% (939.78 USD)
净值:
4.94% (687.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|57
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|52
|XAUUSD
|-763
|USDJPY
|78
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|41K
|XAUUSD
|-7.6K
|USDJPY
|1.2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +315.36 USD
最差交易: -362 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +604.18 USD
最大连续亏损: -426.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
4
93%
65
49%
100%
0.80
-9.75
USD
USD
6%
1:200