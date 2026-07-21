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信号 / MetaTrader 4 / WuqiaohuiEA
Mingzong Cai

WuqiaohuiEA

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65
盈利交易:
32 (49.23%)
亏损交易:
33 (50.77%)
最好交易:
315.36 USD
最差交易:
-361.50 USD
毛利:
2 608.55 USD (385 236 pips)
毛利亏损:
-3 242.29 USD (350 503 pips)
最大连续赢利:
8 (604.18 USD)
最大连续盈利:
604.18 USD (8)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
21.49%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.67
长期交易:
30 (46.15%)
短期交易:
35 (53.85%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-9.75 USD
平均利润:
81.52 USD
平均损失:
-98.25 USD
最大连续失误:
5 (-426.43 USD)
最大连续亏损:
-506.99 USD (3)
每月增长:
-4.37%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
872.67 USD
最大值:
939.78 USD (6.38%)
相对跌幅:
结余:
6.38% (939.78 USD)
净值:
4.94% (687.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 57
XAUUSD 4
USDJPY 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 52
XAUUSD -763
USDJPY 78
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 41K
XAUUSD -7.6K
USDJPY 1.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
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最好交易: +315.36 USD
最差交易: -362 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +604.18 USD
最大连续亏损: -426.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live08
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Tickmill-Live02
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FXCM-EURReal01
0.00 × 4
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0.25 × 8
FXCM-USDReal04
0.35 × 23
FBS-Real-5
0.64 × 11
FinanceManagers-Live
1.62 × 130
ICMarkets-Live22
3.28 × 46
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2026.08.06 03:01
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.30 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 17:58
No swaps are charged on the signal account
2026.07.23 17:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 04:59
Share of trading days is too low
2026.07.22 04:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.22 03:59
Share of trading days is too low
2026.07.22 03:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 15:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.21 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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