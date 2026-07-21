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Всего трейдов:
251
Прибыльных трейдов:
182 (72.50%)
Убыточных трейдов:
69 (27.49%)
Лучший трейд:
152.98 USD
Худший трейд:
-328.98 USD
Общая прибыль:
2 106.18 USD (30 976 pips)
Общий убыток:
-2 118.55 USD (28 060 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (303.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
360.81 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
24.72%
Макс. загрузка депозита:
111.83%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
125 (49.80%)
Коротких трейдов:
126 (50.20%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
11.57 USD
Средний убыток:
-30.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-453.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-465.94 USD (6)
Прирост в месяц:
-23.26%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
683.27 USD
Максимальная:
924.00 USD (30.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.66% (924.72 USD)
По эквити:
47.04% (795.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|GBPNZD
|18
|GBPUSD
|16
|NZDCAD
|14
|AUDUSD
|13
|EURUSD
|13
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|10
|EURCAD
|9
|NZDUSD
|9
|EURNZD
|7
|USDCAD
|7
|GBPAUD
|6
|GBPCAD
|6
|EURGBP
|6
|CHFJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|5
|GBPCHF
|4
|CADCHF
|4
|USDJPY
|4
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|1
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-113
|GBPNZD
|310
|GBPUSD
|-17
|NZDCAD
|131
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|-3
|AUDCAD
|21
|AUDNZD
|80
|EURCAD
|-11
|NZDUSD
|58
|EURNZD
|56
|USDCAD
|-4
|GBPAUD
|58
|GBPCAD
|32
|EURGBP
|7
|CHFJPY
|-483
|AUDCHF
|18
|EURAUD
|-3
|NZDCHF
|30
|NZDJPY
|-67
|EURJPY
|-110
|GBPCHF
|38
|CADCHF
|18
|USDJPY
|-8
|CADJPY
|-9
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|-47
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.4K
|GBPNZD
|1.4K
|GBPUSD
|-105
|NZDCAD
|621
|AUDUSD
|103
|EURUSD
|42
|AUDCAD
|216
|AUDNZD
|479
|EURCAD
|-4
|NZDUSD
|225
|EURNZD
|333
|USDCAD
|89
|GBPAUD
|243
|GBPCAD
|236
|EURGBP
|33
|CHFJPY
|-1.4K
|AUDCHF
|48
|EURAUD
|-7
|NZDCHF
|78
|NZDJPY
|-161
|EURJPY
|-289
|GBPCHF
|67
|CADCHF
|62
|USDJPY
|-148
|CADJPY
|-142
|GBPJPY
|-289
|AUDJPY
|-230
|EURCHF
|5
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +152.98 USD
Худший трейд: -329 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +303.21 USD
Макс. убыток в серии: -453.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-23%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
3
98%
251
72%
25%
0.99
-0.05
USD
USD
55%
1:500