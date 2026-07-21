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Сигналы / MetaTrader 5 / Super Alpha Hantec
Nuttapon Maneechote

Super Alpha Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 -23%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
251
Прибыльных трейдов:
182 (72.50%)
Убыточных трейдов:
69 (27.49%)
Лучший трейд:
152.98 USD
Худший трейд:
-328.98 USD
Общая прибыль:
2 106.18 USD (30 976 pips)
Общий убыток:
-2 118.55 USD (28 060 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (303.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
360.81 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
24.72%
Макс. загрузка депозита:
111.83%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
125 (49.80%)
Коротких трейдов:
126 (50.20%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
11.57 USD
Средний убыток:
-30.70 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-453.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-465.94 USD (6)
Прирост в месяц:
-23.26%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
683.27 USD
Максимальная:
924.00 USD (30.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.66% (924.72 USD)
По эквити:
47.04% (795.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
GBPNZD 18
GBPUSD 16
NZDCAD 14
AUDUSD 13
EURUSD 13
AUDCAD 12
AUDNZD 10
EURCAD 9
NZDUSD 9
EURNZD 7
USDCAD 7
GBPAUD 6
GBPCAD 6
EURGBP 6
CHFJPY 5
AUDCHF 5
EURAUD 5
NZDCHF 5
NZDJPY 5
EURJPY 5
GBPCHF 4
CADCHF 4
USDJPY 4
CADJPY 3
GBPJPY 3
AUDJPY 1
EURCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -113
GBPNZD 310
GBPUSD -17
NZDCAD 131
AUDUSD 6
EURUSD -3
AUDCAD 21
AUDNZD 80
EURCAD -11
NZDUSD 58
EURNZD 56
USDCAD -4
GBPAUD 58
GBPCAD 32
EURGBP 7
CHFJPY -483
AUDCHF 18
EURAUD -3
NZDCHF 30
NZDJPY -67
EURJPY -110
GBPCHF 38
CADCHF 18
USDJPY -8
CADJPY -9
GBPJPY -2
AUDJPY -47
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.4K
GBPNZD 1.4K
GBPUSD -105
NZDCAD 621
AUDUSD 103
EURUSD 42
AUDCAD 216
AUDNZD 479
EURCAD -4
NZDUSD 225
EURNZD 333
USDCAD 89
GBPAUD 243
GBPCAD 236
EURGBP 33
CHFJPY -1.4K
AUDCHF 48
EURAUD -7
NZDCHF 78
NZDJPY -161
EURJPY -289
GBPCHF 67
CADCHF 62
USDJPY -148
CADJPY -142
GBPJPY -289
AUDJPY -230
EURCHF 5
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +152.98 USD
Худший трейд: -329 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +303.21 USD
Макс. убыток в серии: -453.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 23:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 22:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 22:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 18:53
Share of trading days is too low
2026.07.21 18:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 18:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 15:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 15:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.21 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Super Alpha Hantec
99 USD в месяц
-23%
0
0
USD
1.6K
USD
3
98%
251
72%
25%
0.99
-0.05
USD
55%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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