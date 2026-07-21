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Nuttapon Maneechote

Super Alpha Hantec

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增长自 2026 -22%
HantecMarketsMU-MT5
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交易:
276
盈利交易:
201 (72.82%)
亏损交易:
75 (27.17%)
最好交易:
152.98 USD
最差交易:
-328.98 USD
毛利:
2 294.57 USD (32 060 pips)
毛利亏损:
-2 284.05 USD (34 280 pips)
最大连续赢利:
18 (303.21 USD)
最大连续盈利:
360.81 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
24.78%
最大入金加载:
111.83%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
62
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.01
长期交易:
138 (50.00%)
短期交易:
138 (50.00%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
11.42 USD
平均损失:
-30.45 USD
最大连续失误:
8 (-453.42 USD)
最大连续亏损:
-465.94 USD (6)
每月增长:
-22.13%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
683.27 USD
最大值:
924.00 USD (30.39%)
相对跌幅:
结余:
54.66% (924.72 USD)
净值:
47.04% (795.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 62
GBPNZD 20
GBPUSD 20
NZDCAD 15
AUDUSD 14
EURUSD 14
AUDCAD 13
AUDNZD 10
EURCAD 10
NZDUSD 10
EURNZD 8
GBPCAD 8
GBPAUD 7
USDCAD 7
AUDCHF 6
EURGBP 6
CHFJPY 5
EURAUD 5
NZDCHF 5
NZDJPY 5
EURJPY 5
GBPCHF 4
CADCHF 4
USDJPY 4
CADJPY 3
GBPJPY 3
EURCHF 2
AUDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -181
GBPNZD 327
GBPUSD 12
NZDCAD 138
AUDUSD 8
EURUSD -1
AUDCAD 24
AUDNZD 80
EURCAD -8
NZDUSD 62
EURNZD 61
GBPCAD 38
GBPAUD 64
USDCAD -4
AUDCHF 15
EURGBP 7
CHFJPY -483
EURAUD -3
NZDCHF 30
NZDJPY -67
EURJPY -110
GBPCHF 38
CADCHF 18
USDJPY -8
CADJPY -9
GBPJPY -2
EURCHF 13
AUDJPY -47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -4.4K
GBPNZD 1.5K
GBPUSD 43
NZDCAD 665
AUDUSD 114
EURUSD 51
AUDCAD 250
AUDNZD 479
EURCAD 26
NZDUSD 245
EURNZD 372
GBPCAD 296
GBPAUD 288
USDCAD 89
AUDCHF 42
EURGBP 33
CHFJPY -1.4K
EURAUD -7
NZDCHF 78
NZDJPY -161
EURJPY -289
GBPCHF 67
CADCHF 62
USDJPY -148
CADJPY -142
GBPJPY -289
EURCHF 48
AUDJPY -230
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
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最好交易: +152.98 USD
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最大连续失误: 6
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最大连续亏损: -453.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.04 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 23:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 22:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 22:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 18:53
Share of trading days is too low
2026.07.21 18:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 18:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 15:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 15:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.21 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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