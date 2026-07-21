- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
276
盈利交易:
201 (72.82%)
亏损交易:
75 (27.17%)
最好交易:
152.98 USD
最差交易:
-328.98 USD
毛利:
2 294.57 USD (32 060 pips)
毛利亏损:
-2 284.05 USD (34 280 pips)
最大连续赢利:
18 (303.21 USD)
最大连续盈利:
360.81 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
24.78%
最大入金加载:
111.83%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
62
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.01
长期交易:
138 (50.00%)
短期交易:
138 (50.00%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
11.42 USD
平均损失:
-30.45 USD
最大连续失误:
8 (-453.42 USD)
最大连续亏损:
-465.94 USD (6)
每月增长:
-22.13%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
683.27 USD
最大值:
924.00 USD (30.39%)
相对跌幅:
结余:
54.66% (924.72 USD)
净值:
47.04% (795.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|GBPNZD
|20
|GBPUSD
|20
|NZDCAD
|15
|AUDUSD
|14
|EURUSD
|14
|AUDCAD
|13
|AUDNZD
|10
|EURCAD
|10
|NZDUSD
|10
|EURNZD
|8
|GBPCAD
|8
|GBPAUD
|7
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|6
|EURGBP
|6
|CHFJPY
|5
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|EURJPY
|5
|GBPCHF
|4
|CADCHF
|4
|USDJPY
|4
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|2
|AUDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-181
|GBPNZD
|327
|GBPUSD
|12
|NZDCAD
|138
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|-1
|AUDCAD
|24
|AUDNZD
|80
|EURCAD
|-8
|NZDUSD
|62
|EURNZD
|61
|GBPCAD
|38
|GBPAUD
|64
|USDCAD
|-4
|AUDCHF
|15
|EURGBP
|7
|CHFJPY
|-483
|EURAUD
|-3
|NZDCHF
|30
|NZDJPY
|-67
|EURJPY
|-110
|GBPCHF
|38
|CADCHF
|18
|USDJPY
|-8
|CADJPY
|-9
|GBPJPY
|-2
|EURCHF
|13
|AUDJPY
|-47
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|GBPNZD
|1.5K
|GBPUSD
|43
|NZDCAD
|665
|AUDUSD
|114
|EURUSD
|51
|AUDCAD
|250
|AUDNZD
|479
|EURCAD
|26
|NZDUSD
|245
|EURNZD
|372
|GBPCAD
|296
|GBPAUD
|288
|USDCAD
|89
|AUDCHF
|42
|EURGBP
|33
|CHFJPY
|-1.4K
|EURAUD
|-7
|NZDCHF
|78
|NZDJPY
|-161
|EURJPY
|-289
|GBPCHF
|67
|CADCHF
|62
|USDJPY
|-148
|CADJPY
|-142
|GBPJPY
|-289
|EURCHF
|48
|AUDJPY
|-230
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +152.98 USD
最差交易: -329 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +303.21 USD
最大连续亏损: -453.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-22%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
98%
276
72%
25%
1.00
0.04
USD
USD
55%
1:500