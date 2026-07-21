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Signals / MetaTrader 5 / Super Alpha Hantec
Nuttapon Maneechote

Super Alpha Hantec

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 reviews
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 99 USD per month
growth since 2026 -31%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
225
Profit Trades:
160 (71.11%)
Loss Trades:
65 (28.89%)
Best trade:
152.98 USD
Worst trade:
-328.98 USD
Gross Profit:
1 894.86 USD (27 028 pips)
Gross Loss:
-2 071.89 USD (28 000 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (303.21 USD)
Maximal consecutive profit:
360.81 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
24.72%
Max deposit load:
111.83%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
71
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
-0.19
Long Trades:
109 (48.44%)
Short Trades:
116 (51.56%)
Profit Factor:
0.91
Expected Payoff:
-0.79 USD
Average Profit:
11.84 USD
Average Loss:
-31.88 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-453.42 USD)
Maximal consecutive loss:
-465.94 USD (6)
Monthly growth:
-30.81%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
683.27 USD
Maximal:
924.00 USD (30.39%)
Relative drawdown:
By Balance:
54.66% (924.72 USD)
By Equity:
47.04% (795.15 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 50
GBPNZD 15
NZDCAD 14
AUDCAD 11
GBPUSD 11
EURUSD 11
AUDUSD 10
AUDNZD 9
EURCAD 9
NZDUSD 9
EURNZD 6
USDCAD 6
GBPCAD 6
CHFJPY 5
GBPAUD 5
NZDCHF 5
NZDJPY 5
EURJPY 5
EURGBP 5
GBPCHF 4
AUDCHF 4
EURAUD 4
CADCHF 4
USDJPY 4
CADJPY 3
GBPJPY 3
AUDJPY 1
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -197
GBPNZD 273
NZDCAD 131
AUDCAD 19
GBPUSD -34
EURUSD -2
AUDUSD -4
AUDNZD 80
EURCAD -11
NZDUSD 58
EURNZD 56
USDCAD 1
GBPCAD 32
CHFJPY -483
GBPAUD 57
NZDCHF 30
NZDJPY -67
EURJPY -110
EURGBP 7
GBPCHF 38
AUDCHF 6
EURAUD -7
CADCHF 18
USDJPY -8
CADJPY -9
GBPJPY -2
AUDJPY -47
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.9K
GBPNZD 1.1K
NZDCAD 621
AUDCAD 202
GBPUSD -206
EURUSD 26
AUDUSD 43
AUDNZD 477
EURCAD -4
NZDUSD 225
EURNZD 316
USDCAD 101
GBPCAD 236
CHFJPY -1.4K
GBPAUD 229
NZDCHF 78
NZDJPY -161
EURJPY -289
EURGBP 28
GBPCHF 67
AUDCHF 4
EURAUD -33
CADCHF 62
USDJPY -148
CADJPY -142
GBPJPY -289
AUDJPY -230
EURCHF 5
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +152.98 USD
Worst trade: -329 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +303.21 USD
Maximal consecutive loss: -453.42 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "HantecMarketsMU-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.08.04 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 23:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 22:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 22:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 18:53
Share of trading days is too low
2026.07.21 18:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.21 18:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 15:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 15:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.21 15:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.21 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Super Alpha Hantec
99 USD per month
-31%
0
0
USD
1.5K
USD
3
98%
225
71%
25%
0.91
-0.79
USD
55%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.