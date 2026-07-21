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Сигналы / MetaTrader 5 / Trade Anomalo XAU M2
Alessandro Virgilio

Trade Anomalo XAU M2

Alessandro Virgilio
Alessandro Virgilio

Alessandro Virgilio

4.8 (12)
3 продукта 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
RoboForex-Pro
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
827
Прибыльных трейдов:
479 (57.92%)
Убыточных трейдов:
348 (42.08%)
Лучший трейд:
97.86 EUR
Худший трейд:
-111.25 EUR
Общая прибыль:
3 619.68 EUR (284 715 pips)
Общий убыток:
-3 382.28 EUR (292 181 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (31.13 EUR)
Макс. прибыль в серии:
159.16 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
17.86%
Макс. загрузка депозита:
12.06%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
439 (53.08%)
Коротких трейдов:
388 (46.92%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.29 EUR
Средняя прибыль:
7.56 EUR
Средний убыток:
-9.72 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-197.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-444.19 EUR (5)
Прирост в месяц:
3.31%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
209.06 EUR
Максимальная:
465.08 EUR (14.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.78% (465.08 EUR)
По эквити:
2.87% (153.43 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 827
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 271
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -7.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +97.86 EUR
Худший трейд: -111 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +31.13 EUR
Макс. убыток в серии: -197.64 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.97 × 3097
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
еще 30...
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Trade from my EA Trade Anomalo XAU M2
Нет отзывов
2026.08.03 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trade Anomalo XAU M2
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
5.3K
EUR
7
92%
827
57%
18%
1.07
0.29
EUR
9%
1:100
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