- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
827
Прибыльных трейдов:
479 (57.92%)
Убыточных трейдов:
348 (42.08%)
Лучший трейд:
97.86 EUR
Худший трейд:
-111.25 EUR
Общая прибыль:
3 619.68 EUR (284 715 pips)
Общий убыток:
-3 382.28 EUR (292 181 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (31.13 EUR)
Макс. прибыль в серии:
159.16 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
17.86%
Макс. загрузка депозита:
12.06%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
439 (53.08%)
Коротких трейдов:
388 (46.92%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.29 EUR
Средняя прибыль:
7.56 EUR
Средний убыток:
-9.72 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-197.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-444.19 EUR (5)
Прирост в месяц:
3.31%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
209.06 EUR
Максимальная:
465.08 EUR (14.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.78% (465.08 EUR)
По эквити:
2.87% (153.43 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|827
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|271
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +97.86 EUR
Худший трейд: -111 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +31.13 EUR
Макс. убыток в серии: -197.64 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
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Trade from my EA Trade Anomalo XAU M2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
5.3K
EUR
EUR
7
92%
827
57%
18%
1.07
0.29
EUR
EUR
9%
1:100