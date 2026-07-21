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Alessandro Virgilio

Trade Anomalo XAU M2

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交易:
827
盈利交易:
479 (57.92%)
亏损交易:
348 (42.08%)
最好交易:
97.86 EUR
最差交易:
-111.25 EUR
毛利:
3 619.68 EUR (284 715 pips)
毛利亏损:
-3 382.28 EUR (292 181 pips)
最大连续赢利:
9 (31.13 EUR)
最大连续盈利:
159.16 EUR (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
14.27%
最大入金加载:
12.06%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
0.51
长期交易:
439 (53.08%)
短期交易:
388 (46.92%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.29 EUR
平均利润:
7.56 EUR
平均损失:
-9.72 EUR
最大连续失误:
8 (-197.64 EUR)
最大连续亏损:
-444.19 EUR (5)
每月增长:
2.20%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
209.06 EUR
最大值:
465.08 EUR (14.10%)
相对跌幅:
结余:
8.78% (465.08 EUR)
净值:
2.87% (153.43 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 827
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 271
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -7.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
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最好交易: +97.86 EUR
最差交易: -111 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +31.13 EUR
最大连续亏损: -197.64 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.97 × 3097
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
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Trade from my EA Trade Anomalo XAU M2
没有评论
2026.08.03 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.21 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
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