- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
827
盈利交易:
479 (57.92%)
亏损交易:
348 (42.08%)
最好交易:
97.86 EUR
最差交易:
-111.25 EUR
毛利:
3 619.68 EUR (284 715 pips)
毛利亏损:
-3 382.28 EUR (292 181 pips)
最大连续赢利:
9 (31.13 EUR)
最大连续盈利:
159.16 EUR (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
14.27%
最大入金加载:
12.06%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
0.51
长期交易:
439 (53.08%)
短期交易:
388 (46.92%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.29 EUR
平均利润:
7.56 EUR
平均损失:
-9.72 EUR
最大连续失误:
8 (-197.64 EUR)
最大连续亏损:
-444.19 EUR (5)
每月增长:
2.20%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
209.06 EUR
最大值:
465.08 EUR (14.10%)
相对跌幅:
结余:
8.78% (465.08 EUR)
净值:
2.87% (153.43 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|827
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|271
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +97.86 EUR
最差交易: -111 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +31.13 EUR
最大连续亏损: -197.64 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
Trade from my EA Trade Anomalo XAU M2
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
5.3K
EUR
EUR
7
92%
827
57%
14%
1.07
0.29
EUR
EUR
9%
1:100