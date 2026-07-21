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Сигналы / MetaTrader 5 / Lycan EA Non ECN
Leo Carlo Bermudez

Lycan EA Non ECN

Leo Carlo Bermudez
Leo Carlo Bermudez

Leo Carlo Bermudez

5 (1)
LeyzFx
1 продукт 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 63%
XMGlobal-MT5 4
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
180 (70.03%)
Убыточных трейдов:
77 (29.96%)
Лучший трейд:
6.09 USD
Худший трейд:
-4.48 USD
Общая прибыль:
117.09 USD (32 645 pips)
Общий убыток:
-90.17 USD (26 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.99 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
2.25%
Макс. загрузка депозита:
87.89%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
129 (50.19%)
Коротких трейдов:
128 (49.81%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
0.65 USD
Средний убыток:
-1.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.18 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.81%
Годовой прогноз:
-58.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.27 USD (19.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.85% (15.27 USD)
По эквити:
4.04% (1.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 213
AUDCADm# 16
AUDNZDm# 16
NZDCADm# 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 23
AUDCADm# 1
AUDNZDm# 1
NZDCADm# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 6.8K
AUDCADm# 61
AUDNZDm# -1.6K
NZDCADm# 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.09 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1.03 USD
Макс. убыток в серии: -1.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Lycan EA

This Signal is using Non-ECN High Spread broker
Нет отзывов
2026.07.21 18:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 10:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.98% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lycan EA Non ECN
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
23
USD
40
99%
257
70%
2%
1.29
0.10
USD
27%
1:100
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