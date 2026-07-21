- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
257
Прибыльных трейдов:
180 (70.03%)
Убыточных трейдов:
77 (29.96%)
Лучший трейд:
6.09 USD
Худший трейд:
-4.48 USD
Общая прибыль:
117.09 USD (32 645 pips)
Общий убыток:
-90.17 USD (26 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.99 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
2.25%
Макс. загрузка депозита:
87.89%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
129 (50.19%)
Коротких трейдов:
128 (49.81%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
0.65 USD
Средний убыток:
-1.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.18 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.81%
Годовой прогноз:
-58.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.27 USD (19.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.85% (15.27 USD)
По эквити:
4.04% (1.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|213
|AUDCADm#
|16
|AUDNZDm#
|16
|NZDCADm#
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|23
|AUDCADm#
|1
|AUDNZDm#
|1
|NZDCADm#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|6.8K
|AUDCADm#
|61
|AUDNZDm#
|-1.6K
|NZDCADm#
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.09 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1.03 USD
Макс. убыток в серии: -1.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Lycan EA
This Signal is using Non-ECN High Spread broker
This Signal is using Non-ECN High Spread broker
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
USD
23
USD
USD
40
99%
257
70%
2%
1.29
0.10
USD
USD
27%
1:100