- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
260
盈利交易:
181 (69.61%)
亏损交易:
79 (30.38%)
最好交易:
6.09 USD
最差交易:
-4.48 USD
毛利:
117.16 USD (32 718 pips)
毛利亏损:
-90.58 USD (26 851 pips)
最大连续赢利:
14 (1.03 USD)
最大连续盈利:
27.99 USD (12)
夏普比率:
0.10
交易活动:
2.25%
最大入金加载:
87.89%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.74
长期交易:
132 (50.77%)
短期交易:
128 (49.23%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
0.65 USD
平均损失:
-1.15 USD
最大连续失误:
4 (-1.03 USD)
最大连续亏损:
-5.18 USD (2)
每月增长:
-6.20%
年度预测:
-75.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
15.27 USD (19.73%)
相对跌幅:
结余:
26.85% (15.27 USD)
净值:
4.04% (1.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|216
|AUDCADm#
|16
|AUDNZDm#
|16
|NZDCADm#
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|23
|AUDCADm#
|1
|AUDNZDm#
|1
|NZDCADm#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|6.4K
|AUDCADm#
|61
|AUDNZDm#
|-1.6K
|NZDCADm#
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.09 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1.03 USD
最大连续亏损: -1.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Lycan EA
This Signal is using Non-ECN High Spread broker
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
61%
0
0
USD
USD
47
USD
USD
41
99%
260
69%
2%
1.29
0.10
USD
USD
27%
1:100