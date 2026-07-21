- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 329
Прибыльных трейдов:
8 236 (79.73%)
Убыточных трейдов:
2 093 (20.26%)
Лучший трейд:
125 700.00 USD
Худший трейд:
-59 409.70 USD
Общая прибыль:
4 783 907.68 USD (48 989 139 pips)
Общий убыток:
-1 448 821.27 USD (7 197 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
1623 (301 115.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
301 115.53 USD (1623)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
0.68%
Макс. загрузка депозита:
11.38%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
48.24
Длинных трейдов:
5 269 (51.01%)
Коротких трейдов:
5 060 (48.99%)
Профит фактор:
3.30
Мат. ожидание:
322.89 USD
Средняя прибыль:
580.85 USD
Средний убыток:
-692.22 USD
Макс. серия проигрышей:
103 (-69 140.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-69 140.60 USD (103)
Прирост в месяц:
2.10%
Годовой прогноз:
25.52%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.20 USD
Максимальная:
69 140.60 USD (2.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.27% (24 510.13 USD)
По эквити:
0.22% (2 698.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|7604
|BTCUSD.i
|574
|EURUSD.i
|566
|US30.i
|304
|GBPUSD.i
|265
|USDJPY.i
|262
|GBPJPY.i
|236
|EURJPY.i
|226
|AUDJPY.i
|17
|NZDUSD.i
|15
|AUDUSD.i
|14
|CADJPY.i
|14
|EURNZD.i
|13
|USOUSD.i
|11
|NZDJPY.i
|9
|USDCAD.i
|8
|BNBUSD.i
|8
|XAUUSD-LOT
|7
|USDCHF.i
|6
|XAUUSD-OUNCE
|6
|XETUSD.i
|4
|XRPUSD.i
|4
|SOLUSD.i
|4
|AUDCAD.i
|3
|CHFJPY.i
|3
|USDZAR.i
|3
|UKOUSD.i
|3
|ADAUSD.i
|3
|CADCHF.i
|2
|EURTRY.i
|2
|DOGUSD.i
|2
|GER40.i
|1
|AUDCHF.i
|1
|AUDNZD.i
|1
|EURAUD.i
|1
|EURCAD.i
|1
|EURCHF.i
|1
|EURGBP.i
|1
|GBPAUD.i
|1
|GBPCAD.i
|1
|GBPCHF.i
|1
|GBPNZD.i
|1
|NZDCAD.i
|1
|NZDCHF.i
|1
|XAUUSD-TTB-FIX
|1
|USDTRY.i
|1
|AAPL.US
|1
|XAUEUR.i
|1
|SPX500.i
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|2.3M
|BTCUSD.i
|632K
|EURUSD.i
|5.9K
|US30.i
|135K
|GBPUSD.i
|50K
|USDJPY.i
|46K
|GBPJPY.i
|11K
|EURJPY.i
|-4.9K
|AUDJPY.i
|13K
|NZDUSD.i
|17K
|AUDUSD.i
|9.8K
|CADJPY.i
|13K
|EURNZD.i
|18K
|USOUSD.i
|312
|NZDJPY.i
|8.5K
|USDCAD.i
|16K
|BNBUSD.i
|-1
|XAUUSD-LOT
|-47
|USDCHF.i
|13K
|XAUUSD-OUNCE
|-1
|XETUSD.i
|2.6K
|XRPUSD.i
|5.3K
|SOLUSD.i
|-3
|AUDCAD.i
|-727
|CHFJPY.i
|1.1K
|USDZAR.i
|8.8K
|UKOUSD.i
|0
|ADAUSD.i
|59
|CADCHF.i
|-1.8K
|EURTRY.i
|3
|DOGUSD.i
|-1.8K
|GER40.i
|-1
|AUDCHF.i
|165
|AUDNZD.i
|1.1K
|EURAUD.i
|-59
|EURCAD.i
|2.3K
|EURCHF.i
|-460
|EURGBP.i
|95
|GBPAUD.i
|174
|GBPCAD.i
|-2.6K
|GBPCHF.i
|540
|GBPNZD.i
|2.3K
|NZDCAD.i
|2.3K
|NZDCHF.i
|813
|XAUUSD-TTB-FIX
|-1
|USDTRY.i
|203
|AAPL.US
|0
|XAUEUR.i
|8
|SPX500.i
|299
|USDJPY
|4
|USDCHF
|4
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|1.1M
|BTCUSD.i
|17M
|EURUSD.i
|18K
|US30.i
|202K
|GBPUSD.i
|7.6K
|USDJPY.i
|17K
|GBPJPY.i
|36K
|EURJPY.i
|-2.6K
|AUDJPY.i
|3.9K
|NZDUSD.i
|2.6K
|AUDUSD.i
|2.5K
|CADJPY.i
|3.6K
|EURNZD.i
|5.7K
|USOUSD.i
|1.8K
|NZDJPY.i
|3.1K
|USDCAD.i
|2.5K
|BNBUSD.i
|-623
|XAUUSD-LOT
|-47
|USDCHF.i
|2.5K
|XAUUSD-OUNCE
|-70
|XETUSD.i
|-43K
|XRPUSD.i
|3.8K
|SOLUSD.i
|-296
|AUDCAD.i
|-157
|CHFJPY.i
|322
|USDZAR.i
|33K
|UKOUSD.i
|156
|ADAUSD.i
|593
|CADCHF.i
|-244
|EURTRY.i
|8.5K
|DOGUSD.i
|-1.8K
|GER40.i
|-56
|AUDCHF.i
|28
|AUDNZD.i
|346
|EURAUD.i
|-18
|EURCAD.i
|628
|EURCHF.i
|-80
|EURGBP.i
|14
|GBPAUD.i
|53
|GBPCAD.i
|-694
|GBPCHF.i
|95
|GBPNZD.i
|730
|NZDCAD.i
|626
|NZDCHF.i
|143
|XAUUSD-TTB-FIX
|-14
|USDTRY.i
|6.9K
|AAPL.US
|47
|XAUEUR.i
|684
|SPX500.i
|597
|USDJPY
|56
|USDCHF
|27
|USDCAD
|24
|NZDUSD
|21
|GBPUSD
|-49
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|-14
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125 700.00 USD
Худший трейд: -59 410 USD
Макс. серия выигрышей: 1623
Макс. серия проигрышей: 103
Макс. прибыль в серии: +301 115.53 USD
Макс. убыток в серии: -69 140.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AssetsGlobal-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.33 × 3
|
Headway-Real
|10.49 × 408
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
628%
0
0
USD
USD
1.2M
USD
USD
177
40%
10 329
79%
1%
3.30
322.89
USD
USD
13%
1:200