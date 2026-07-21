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Roman Sharif Eabadat Sharif

Soren Voyager

Roman Sharif Eabadat Sharif
Roman Sharif Eabadat Sharif

Roman Sharif Eabadat Sharif

0 отзывов
Надежность
177 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2023 628%
AssetsGlobal-Server
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 329
Прибыльных трейдов:
8 236 (79.73%)
Убыточных трейдов:
2 093 (20.26%)
Лучший трейд:
125 700.00 USD
Худший трейд:
-59 409.70 USD
Общая прибыль:
4 783 907.68 USD (48 989 139 pips)
Общий убыток:
-1 448 821.27 USD (7 197 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
1623 (301 115.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
301 115.53 USD (1623)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
0.68%
Макс. загрузка депозита:
11.38%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
48.24
Длинных трейдов:
5 269 (51.01%)
Коротких трейдов:
5 060 (48.99%)
Профит фактор:
3.30
Мат. ожидание:
322.89 USD
Средняя прибыль:
580.85 USD
Средний убыток:
-692.22 USD
Макс. серия проигрышей:
103 (-69 140.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-69 140.60 USD (103)
Прирост в месяц:
2.10%
Годовой прогноз:
25.52%
Алготрейдинг:
40%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.20 USD
Максимальная:
69 140.60 USD (2.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.27% (24 510.13 USD)
По эквити:
0.22% (2 698.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.i 7604
BTCUSD.i 574
EURUSD.i 566
US30.i 304
GBPUSD.i 265
USDJPY.i 262
GBPJPY.i 236
EURJPY.i 226
AUDJPY.i 17
NZDUSD.i 15
AUDUSD.i 14
CADJPY.i 14
EURNZD.i 13
USOUSD.i 11
NZDJPY.i 9
USDCAD.i 8
BNBUSD.i 8
XAUUSD-LOT 7
USDCHF.i 6
XAUUSD-OUNCE 6
XETUSD.i 4
XRPUSD.i 4
SOLUSD.i 4
AUDCAD.i 3
CHFJPY.i 3
USDZAR.i 3
UKOUSD.i 3
ADAUSD.i 3
CADCHF.i 2
EURTRY.i 2
DOGUSD.i 2
GER40.i 1
AUDCHF.i 1
AUDNZD.i 1
EURAUD.i 1
EURCAD.i 1
EURCHF.i 1
EURGBP.i 1
GBPAUD.i 1
GBPCAD.i 1
GBPCHF.i 1
GBPNZD.i 1
NZDCAD.i 1
NZDCHF.i 1
XAUUSD-TTB-FIX 1
USDTRY.i 1
AAPL.US 1
XAUEUR.i 1
SPX500.i 1
USDJPY 1
USDCHF 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.i 2.3M
BTCUSD.i 632K
EURUSD.i 5.9K
US30.i 135K
GBPUSD.i 50K
USDJPY.i 46K
GBPJPY.i 11K
EURJPY.i -4.9K
AUDJPY.i 13K
NZDUSD.i 17K
AUDUSD.i 9.8K
CADJPY.i 13K
EURNZD.i 18K
USOUSD.i 312
NZDJPY.i 8.5K
USDCAD.i 16K
BNBUSD.i -1
XAUUSD-LOT -47
USDCHF.i 13K
XAUUSD-OUNCE -1
XETUSD.i 2.6K
XRPUSD.i 5.3K
SOLUSD.i -3
AUDCAD.i -727
CHFJPY.i 1.1K
USDZAR.i 8.8K
UKOUSD.i 0
ADAUSD.i 59
CADCHF.i -1.8K
EURTRY.i 3
DOGUSD.i -1.8K
GER40.i -1
AUDCHF.i 165
AUDNZD.i 1.1K
EURAUD.i -59
EURCAD.i 2.3K
EURCHF.i -460
EURGBP.i 95
GBPAUD.i 174
GBPCAD.i -2.6K
GBPCHF.i 540
GBPNZD.i 2.3K
NZDCAD.i 2.3K
NZDCHF.i 813
XAUUSD-TTB-FIX -1
USDTRY.i 203
AAPL.US 0
XAUEUR.i 8
SPX500.i 299
USDJPY 4
USDCHF 4
USDCAD 2
NZDUSD 2
GBPUSD -5
EURUSD 0
AUDUSD -2
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.i 1.1M
BTCUSD.i 17M
EURUSD.i 18K
US30.i 202K
GBPUSD.i 7.6K
USDJPY.i 17K
GBPJPY.i 36K
EURJPY.i -2.6K
AUDJPY.i 3.9K
NZDUSD.i 2.6K
AUDUSD.i 2.5K
CADJPY.i 3.6K
EURNZD.i 5.7K
USOUSD.i 1.8K
NZDJPY.i 3.1K
USDCAD.i 2.5K
BNBUSD.i -623
XAUUSD-LOT -47
USDCHF.i 2.5K
XAUUSD-OUNCE -70
XETUSD.i -43K
XRPUSD.i 3.8K
SOLUSD.i -296
AUDCAD.i -157
CHFJPY.i 322
USDZAR.i 33K
UKOUSD.i 156
ADAUSD.i 593
CADCHF.i -244
EURTRY.i 8.5K
DOGUSD.i -1.8K
GER40.i -56
AUDCHF.i 28
AUDNZD.i 346
EURAUD.i -18
EURCAD.i 628
EURCHF.i -80
EURGBP.i 14
GBPAUD.i 53
GBPCAD.i -694
GBPCHF.i 95
GBPNZD.i 730
NZDCAD.i 626
NZDCHF.i 143
XAUUSD-TTB-FIX -14
USDTRY.i 6.9K
AAPL.US 47
XAUEUR.i 684
SPX500.i 597
USDJPY 56
USDCHF 27
USDCAD 24
NZDUSD 21
GBPUSD -49
EURUSD 0
AUDUSD -14
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125 700.00 USD
Худший трейд: -59 410 USD
Макс. серия выигрышей: 1623
Макс. серия проигрышей: 103
Макс. прибыль в серии: +301 115.53 USD
Макс. убыток в серии: -69 140.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AssetsGlobal-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.33 × 3
Headway-Real
10.49 × 408
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Нет отзывов
2026.08.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 11:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 10:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Soren Voyager
100 USD в месяц
628%
0
0
USD
1.2M
USD
177
40%
10 329
79%
1%
3.30
322.89
USD
13%
1:200
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