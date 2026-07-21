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Roman Sharif Eabadat Sharif

Soren Voyager

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交易:
10 335
盈利交易:
8 238 (79.70%)
亏损交易:
2 097 (20.29%)
最好交易:
125 700.00 USD
最差交易:
-59 409.70 USD
毛利:
4 788 264.84 USD (48 989 543 pips)
毛利亏损:
-1 459 646.82 USD (7 197 683 pips)
最大连续赢利:
1623 (301 115.53 USD)
最大连续盈利:
301 115.53 USD (1623)
夏普比率:
0.05
交易活动:
0.68%
最大入金加载:
11.38%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
7 小时
采收率:
48.14
长期交易:
5 272 (51.01%)
短期交易:
5 063 (48.99%)
利润因子:
3.28
预期回报:
322.07 USD
平均利润:
581.24 USD
平均损失:
-696.06 USD
最大连续失误:
103 (-69 140.60 USD)
最大连续亏损:
-69 140.60 USD (103)
每月增长:
1.34%
年度预测:
16.89%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
1.20 USD
最大值:
69 140.60 USD (2.36%)
相对跌幅:
结余:
13.27% (24 510.13 USD)
净值:
0.22% (2 698.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.i 7610
BTCUSD.i 574
EURUSD.i 566
US30.i 304
GBPUSD.i 265
USDJPY.i 262
GBPJPY.i 236
EURJPY.i 226
AUDJPY.i 17
NZDUSD.i 15
AUDUSD.i 14
CADJPY.i 14
EURNZD.i 13
USOUSD.i 11
NZDJPY.i 9
USDCAD.i 8
BNBUSD.i 8
XAUUSD-LOT 7
USDCHF.i 6
XAUUSD-OUNCE 6
XETUSD.i 4
XRPUSD.i 4
SOLUSD.i 4
AUDCAD.i 3
CHFJPY.i 3
USDZAR.i 3
UKOUSD.i 3
ADAUSD.i 3
CADCHF.i 2
EURTRY.i 2
DOGUSD.i 2
GER40.i 1
AUDCHF.i 1
AUDNZD.i 1
EURAUD.i 1
EURCAD.i 1
EURCHF.i 1
EURGBP.i 1
GBPAUD.i 1
GBPCAD.i 1
GBPCHF.i 1
GBPNZD.i 1
NZDCAD.i 1
NZDCHF.i 1
XAUUSD-TTB-FIX 1
USDTRY.i 1
AAPL.US 1
XAUEUR.i 1
SPX500.i 1
USDJPY 1
USDCHF 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.i 2.3M
BTCUSD.i 632K
EURUSD.i 5.9K
US30.i 135K
GBPUSD.i 50K
USDJPY.i 46K
GBPJPY.i 11K
EURJPY.i -4.9K
AUDJPY.i 13K
NZDUSD.i 17K
AUDUSD.i 9.8K
CADJPY.i 13K
EURNZD.i 18K
USOUSD.i 312
NZDJPY.i 8.5K
USDCAD.i 16K
BNBUSD.i -1
XAUUSD-LOT -47
USDCHF.i 13K
XAUUSD-OUNCE -1
XETUSD.i 2.6K
XRPUSD.i 5.3K
SOLUSD.i -3
AUDCAD.i -727
CHFJPY.i 1.1K
USDZAR.i 8.8K
UKOUSD.i 0
ADAUSD.i 59
CADCHF.i -1.8K
EURTRY.i 3
DOGUSD.i -1.8K
GER40.i -1
AUDCHF.i 165
AUDNZD.i 1.1K
EURAUD.i -59
EURCAD.i 2.3K
EURCHF.i -460
EURGBP.i 95
GBPAUD.i 174
GBPCAD.i -2.6K
GBPCHF.i 540
GBPNZD.i 2.3K
NZDCAD.i 2.3K
NZDCHF.i 813
XAUUSD-TTB-FIX -1
USDTRY.i 203
AAPL.US 0
XAUEUR.i 8
SPX500.i 299
USDJPY 4
USDCHF 4
USDCAD 2
NZDUSD 2
GBPUSD -5
EURUSD 0
AUDUSD -2
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.i 1.1M
BTCUSD.i 17M
EURUSD.i 18K
US30.i 202K
GBPUSD.i 7.6K
USDJPY.i 17K
GBPJPY.i 36K
EURJPY.i -2.6K
AUDJPY.i 3.9K
NZDUSD.i 2.6K
AUDUSD.i 2.5K
CADJPY.i 3.6K
EURNZD.i 5.7K
USOUSD.i 1.8K
NZDJPY.i 3.1K
USDCAD.i 2.5K
BNBUSD.i -623
XAUUSD-LOT -47
USDCHF.i 2.5K
XAUUSD-OUNCE -70
XETUSD.i -43K
XRPUSD.i 3.8K
SOLUSD.i -296
AUDCAD.i -157
CHFJPY.i 322
USDZAR.i 33K
UKOUSD.i 156
ADAUSD.i 593
CADCHF.i -244
EURTRY.i 8.5K
DOGUSD.i -1.8K
GER40.i -56
AUDCHF.i 28
AUDNZD.i 346
EURAUD.i -18
EURCAD.i 628
EURCHF.i -80
EURGBP.i 14
GBPAUD.i 53
GBPCAD.i -694
GBPCHF.i 95
GBPNZD.i 730
NZDCAD.i 626
NZDCHF.i 143
XAUUSD-TTB-FIX -14
USDTRY.i 6.9K
AAPL.US 47
XAUEUR.i 684
SPX500.i 597
USDJPY 56
USDCHF 27
USDCAD 24
NZDUSD 21
GBPUSD -49
EURUSD 0
AUDUSD -14
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
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最好交易: +125 700.00 USD
最差交易: -59 410 USD
最大连续赢利: 1623
最大连续失误: 103
最大连续盈利: +301 115.53 USD
最大连续亏损: -69 140.60 USD

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2026.08.05 11:56
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2026.07.28 13:04
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2026.07.28 11:04
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2026.07.27 10:57
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2026.07.27 09:57
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79%
1%
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