- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
10 335
盈利交易:
8 238 (79.70%)
亏损交易:
2 097 (20.29%)
最好交易:
125 700.00 USD
最差交易:
-59 409.70 USD
毛利:
4 788 264.84 USD (48 989 543 pips)
毛利亏损:
-1 459 646.82 USD (7 197 683 pips)
最大连续赢利:
1623 (301 115.53 USD)
最大连续盈利:
301 115.53 USD (1623)
夏普比率:
0.05
交易活动:
0.68%
最大入金加载:
11.38%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
7 小时
采收率:
48.14
长期交易:
5 272 (51.01%)
短期交易:
5 063 (48.99%)
利润因子:
3.28
预期回报:
322.07 USD
平均利润:
581.24 USD
平均损失:
-696.06 USD
最大连续失误:
103 (-69 140.60 USD)
最大连续亏损:
-69 140.60 USD (103)
每月增长:
1.34%
年度预测:
16.89%
算法交易:
40%
结余跌幅:
绝对:
1.20 USD
最大值:
69 140.60 USD (2.36%)
相对跌幅:
结余:
13.27% (24 510.13 USD)
净值:
0.22% (2 698.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|7610
|BTCUSD.i
|574
|EURUSD.i
|566
|US30.i
|304
|GBPUSD.i
|265
|USDJPY.i
|262
|GBPJPY.i
|236
|EURJPY.i
|226
|AUDJPY.i
|17
|NZDUSD.i
|15
|AUDUSD.i
|14
|CADJPY.i
|14
|EURNZD.i
|13
|USOUSD.i
|11
|NZDJPY.i
|9
|USDCAD.i
|8
|BNBUSD.i
|8
|XAUUSD-LOT
|7
|USDCHF.i
|6
|XAUUSD-OUNCE
|6
|XETUSD.i
|4
|XRPUSD.i
|4
|SOLUSD.i
|4
|AUDCAD.i
|3
|CHFJPY.i
|3
|USDZAR.i
|3
|UKOUSD.i
|3
|ADAUSD.i
|3
|CADCHF.i
|2
|EURTRY.i
|2
|DOGUSD.i
|2
|GER40.i
|1
|AUDCHF.i
|1
|AUDNZD.i
|1
|EURAUD.i
|1
|EURCAD.i
|1
|EURCHF.i
|1
|EURGBP.i
|1
|GBPAUD.i
|1
|GBPCAD.i
|1
|GBPCHF.i
|1
|GBPNZD.i
|1
|NZDCAD.i
|1
|NZDCHF.i
|1
|XAUUSD-TTB-FIX
|1
|USDTRY.i
|1
|AAPL.US
|1
|XAUEUR.i
|1
|SPX500.i
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|2.3M
|BTCUSD.i
|632K
|EURUSD.i
|5.9K
|US30.i
|135K
|GBPUSD.i
|50K
|USDJPY.i
|46K
|GBPJPY.i
|11K
|EURJPY.i
|-4.9K
|AUDJPY.i
|13K
|NZDUSD.i
|17K
|AUDUSD.i
|9.8K
|CADJPY.i
|13K
|EURNZD.i
|18K
|USOUSD.i
|312
|NZDJPY.i
|8.5K
|USDCAD.i
|16K
|BNBUSD.i
|-1
|XAUUSD-LOT
|-47
|USDCHF.i
|13K
|XAUUSD-OUNCE
|-1
|XETUSD.i
|2.6K
|XRPUSD.i
|5.3K
|SOLUSD.i
|-3
|AUDCAD.i
|-727
|CHFJPY.i
|1.1K
|USDZAR.i
|8.8K
|UKOUSD.i
|0
|ADAUSD.i
|59
|CADCHF.i
|-1.8K
|EURTRY.i
|3
|DOGUSD.i
|-1.8K
|GER40.i
|-1
|AUDCHF.i
|165
|AUDNZD.i
|1.1K
|EURAUD.i
|-59
|EURCAD.i
|2.3K
|EURCHF.i
|-460
|EURGBP.i
|95
|GBPAUD.i
|174
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|-2.6K
|GBPCHF.i
|540
|GBPNZD.i
|2.3K
|NZDCAD.i
|2.3K
|NZDCHF.i
|813
|XAUUSD-TTB-FIX
|-1
|USDTRY.i
|203
|AAPL.US
|0
|XAUEUR.i
|8
|SPX500.i
|299
|USDJPY
|4
|USDCHF
|4
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|1.1M
|BTCUSD.i
|17M
|EURUSD.i
|18K
|US30.i
|202K
|GBPUSD.i
|7.6K
|USDJPY.i
|17K
|GBPJPY.i
|36K
|EURJPY.i
|-2.6K
|AUDJPY.i
|3.9K
|NZDUSD.i
|2.6K
|AUDUSD.i
|2.5K
|CADJPY.i
|3.6K
|EURNZD.i
|5.7K
|USOUSD.i
|1.8K
|NZDJPY.i
|3.1K
|USDCAD.i
|2.5K
|BNBUSD.i
|-623
|XAUUSD-LOT
|-47
|USDCHF.i
|2.5K
|XAUUSD-OUNCE
|-70
|XETUSD.i
|-43K
|XRPUSD.i
|3.8K
|SOLUSD.i
|-296
|AUDCAD.i
|-157
|CHFJPY.i
|322
|USDZAR.i
|33K
|UKOUSD.i
|156
|ADAUSD.i
|593
|CADCHF.i
|-244
|EURTRY.i
|8.5K
|DOGUSD.i
|-1.8K
|GER40.i
|-56
|AUDCHF.i
|28
|AUDNZD.i
|346
|EURAUD.i
|-18
|EURCAD.i
|628
|EURCHF.i
|-80
|EURGBP.i
|14
|GBPAUD.i
|53
|GBPCAD.i
|-694
|GBPCHF.i
|95
|GBPNZD.i
|730
|NZDCAD.i
|626
|NZDCHF.i
|143
|XAUUSD-TTB-FIX
|-14
|USDTRY.i
|6.9K
|AAPL.US
|47
|XAUEUR.i
|684
|SPX500.i
|597
|USDJPY
|56
|USDCHF
|27
|USDCAD
|24
|NZDUSD
|21
|GBPUSD
|-49
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|-14
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +125 700.00 USD
最差交易: -59 410 USD
最大连续赢利: 1623
最大连续失误: 103
最大连续盈利: +301 115.53 USD
最大连续亏损: -69 140.60 USD
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
624%
0
0
USD
USD
1.2M
USD
USD
178
40%
10 335
79%
1%
3.28
322.07
USD
USD
13%
1:200