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Roman Sharif Eabadat Sharif

Soren Voyager

Roman Sharif Eabadat Sharif
Roman Sharif Eabadat Sharif

Roman Sharif Eabadat Sharif

0 reviews
Reliability
177 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2023 625%
AssetsGlobal-Server
1:200
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  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
10 320
Profit Trades:
8 228 (79.72%)
Loss Trades:
2 092 (20.27%)
Best trade:
125 700.00 USD
Worst trade:
-59 409.70 USD
Gross Profit:
4 775 217.88 USD (48 988 408 pips)
Gross Loss:
-1 444 920.45 USD (7 196 919 pips)
Maximum consecutive wins:
1623 (301 115.53 USD)
Maximal consecutive profit:
301 115.53 USD (1623)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
0.68%
Max deposit load:
11.38%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
31
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
48.17
Long Trades:
5 262 (50.99%)
Short Trades:
5 058 (49.01%)
Profit Factor:
3.30
Expected Payoff:
322.70 USD
Average Profit:
580.36 USD
Average Loss:
-690.69 USD
Maximum consecutive losses:
103 (-69 140.60 USD)
Maximal consecutive loss:
-69 140.60 USD (103)
Monthly growth:
1.73%
Annual Forecast:
21.03%
Algo trading:
40%
Drawdown by balance:
Absolute:
1.20 USD
Maximal:
69 140.60 USD (2.36%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.27% (24 510.13 USD)
By Equity:
0.22% (2 698.53 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.i 7595
BTCUSD.i 574
EURUSD.i 566
US30.i 304
GBPUSD.i 265
USDJPY.i 262
GBPJPY.i 236
EURJPY.i 226
AUDJPY.i 17
NZDUSD.i 15
AUDUSD.i 14
CADJPY.i 14
EURNZD.i 13
USOUSD.i 11
NZDJPY.i 9
USDCAD.i 8
BNBUSD.i 8
XAUUSD-LOT 7
USDCHF.i 6
XAUUSD-OUNCE 6
XETUSD.i 4
XRPUSD.i 4
SOLUSD.i 4
AUDCAD.i 3
CHFJPY.i 3
USDZAR.i 3
UKOUSD.i 3
ADAUSD.i 3
CADCHF.i 2
EURTRY.i 2
DOGUSD.i 2
GER40.i 1
AUDCHF.i 1
AUDNZD.i 1
EURAUD.i 1
EURCAD.i 1
EURCHF.i 1
EURGBP.i 1
GBPAUD.i 1
GBPCAD.i 1
GBPCHF.i 1
GBPNZD.i 1
NZDCAD.i 1
NZDCHF.i 1
XAUUSD-TTB-FIX 1
USDTRY.i 1
AAPL.US 1
XAUEUR.i 1
SPX500.i 1
USDJPY 1
USDCHF 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
AUDUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.i 2.3M
BTCUSD.i 632K
EURUSD.i 5.9K
US30.i 135K
GBPUSD.i 50K
USDJPY.i 46K
GBPJPY.i 11K
EURJPY.i -4.9K
AUDJPY.i 13K
NZDUSD.i 17K
AUDUSD.i 9.8K
CADJPY.i 13K
EURNZD.i 18K
USOUSD.i 312
NZDJPY.i 8.5K
USDCAD.i 16K
BNBUSD.i -1
XAUUSD-LOT -47
USDCHF.i 13K
XAUUSD-OUNCE -1
XETUSD.i 2.6K
XRPUSD.i 5.3K
SOLUSD.i -3
AUDCAD.i -727
CHFJPY.i 1.1K
USDZAR.i 8.8K
UKOUSD.i 0
ADAUSD.i 59
CADCHF.i -1.8K
EURTRY.i 3
DOGUSD.i -1.8K
GER40.i -1
AUDCHF.i 165
AUDNZD.i 1.1K
EURAUD.i -59
EURCAD.i 2.3K
EURCHF.i -460
EURGBP.i 95
GBPAUD.i 174
GBPCAD.i -2.6K
GBPCHF.i 540
GBPNZD.i 2.3K
NZDCAD.i 2.3K
NZDCHF.i 813
XAUUSD-TTB-FIX -1
USDTRY.i 203
AAPL.US 0
XAUEUR.i 8
SPX500.i 299
USDJPY 4
USDCHF 4
USDCAD 2
NZDUSD 2
GBPUSD -5
EURUSD 0
AUDUSD -2
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.i 1.1M
BTCUSD.i 17M
EURUSD.i 18K
US30.i 202K
GBPUSD.i 7.6K
USDJPY.i 17K
GBPJPY.i 36K
EURJPY.i -2.6K
AUDJPY.i 3.9K
NZDUSD.i 2.6K
AUDUSD.i 2.5K
CADJPY.i 3.6K
EURNZD.i 5.7K
USOUSD.i 1.8K
NZDJPY.i 3.1K
USDCAD.i 2.5K
BNBUSD.i -623
XAUUSD-LOT -47
USDCHF.i 2.5K
XAUUSD-OUNCE -70
XETUSD.i -43K
XRPUSD.i 3.8K
SOLUSD.i -296
AUDCAD.i -157
CHFJPY.i 322
USDZAR.i 33K
UKOUSD.i 156
ADAUSD.i 593
CADCHF.i -244
EURTRY.i 8.5K
DOGUSD.i -1.8K
GER40.i -56
AUDCHF.i 28
AUDNZD.i 346
EURAUD.i -18
EURCAD.i 628
EURCHF.i -80
EURGBP.i 14
GBPAUD.i 53
GBPCAD.i -694
GBPCHF.i 95
GBPNZD.i 730
NZDCAD.i 626
NZDCHF.i 143
XAUUSD-TTB-FIX -14
USDTRY.i 6.9K
AAPL.US 47
XAUEUR.i 684
SPX500.i 597
USDJPY 56
USDCHF 27
USDCAD 24
NZDUSD 21
GBPUSD -49
EURUSD 0
AUDUSD -14
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +125 700.00 USD
Worst trade: -59 410 USD
Maximum consecutive wins: 1623
Maximum consecutive losses: 103
Maximal consecutive profit: +301 115.53 USD
Maximal consecutive loss: -69 140.60 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AssetsGlobal-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsEU-MT5-5
0.33 × 3
Headway-Real
10.49 × 408
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No reviews
2026.08.06 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 11:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 10:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Soren Voyager
100 USD per month
625%
0
0
USD
1.2M
USD
177
40%
10 320
79%
1%
3.30
322.70
USD
13%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.